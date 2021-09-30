Haziran ayında yürürlüğe giren 7326 Sayılı Kanun ile getirilen kamuya olan borçların yapılandırılması için başvurularda son iki haftaya girildi. KYK kredi borçlarının da yer aldığı vergi borcu yapılandırma ile ilgili detaylar merak ediliyor. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre vergi borcu yapılandırması ve yapılandırma ödemeleriyle ilgili merak edilenlerin cevapları...

KYK BORÇ SORGULAMA

KYK BORÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Vergi, sosyal güvenlik primi, trafik cezası, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenim kredileri, köprü otoyol kaçak geçiş cezası gibi 30 Nisan 2021 tarihinde vadesi dolduğu halde ödenmeyen kamuya olan borçlar için tanınan başvuru süresi 30 Eylül’de sona erecek. Kanunda 31 Ağustos olarak belirlenen başvuru süresi ile ilk taksit ödeme süreleri, Cumhurbaşkanı Kararı ile bir ay uzatılmıştı. Yeni bir uzatma olmayacağı için başvuruların iki hafta içinde yapılması gerekiyor.

KYK BORÇ ÖDEME EKRANI

KYK BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYK borçları bu süreçte yapılandırma kapsamında olacak. Yapılandırmadan faydalananlar ödemelerini 6, 9, 12, 18 aylık taksitler şeklinde ödeyebilecekler. Yapılandırma için belirlenen 31 Ağustos tarihi Cumhurbaşkanlığı kararı ile 30 Eylül'e kadar uzatılmıştı. KYK borç yapılandırma ilk taksit ödemeleri de eylül sonuna kadar yapılacak.

KYK BORÇ YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sayfasından ya da e-Devlet üzerinden vergi borcu yapılandırma başvurusu yapılabiliyor.

Öncelikle Gelirler İdaresi Başkanlığının İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapmalısınız.

Bu ekranda E-Devlet ile giriş seçeneği bulunmaktadır. Buna tıklayın ve E-Devlet bilgilerinizle giriş yapın. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde talimatlarla ilerleyerek birkaç adımda taksitlendirme işlemine başvuruda bulunabilirsiniz.

Ya da vergi dairelerine giderek yapılandırma başvurusu yapabilirsiniz.

İNTERAKTİF VERGİ DAİRESİ EKRANINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?

Yapılandırmadan faydalanacaklar, ödemelerini 6, 9, 12 ve 18 aylık taksitler halinde ödeyebilecekler.

Kanuna göre, düzenlemenin uygulanmasında kullanılacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31 Aralık 2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1 Kasım 2016 tarihinden itibaren aylık yüzde 0,35 oranını ifade edecek.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?

Maliye’ye olan vergi borçları, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan vergi borçları ile cezalar,

Sosyal Güvenlik Kurumu’nca takip edilen sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, inşaatlarda eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,

Çeşitli kanunlara dayalı uygulanan damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,

Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri,

Motorlu taşıt vergileri,

Trafik cezaları,

Seçim, nüfus, askerlik para cezaları,

Otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları,

Gümrük Bakanlığı’nca takip edilen gümrük vergileri ve para cezaları,

İl özel idarelerinin, asli ve fer’i amme alacakları,

Belediyelerin vergi, emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi alacakları,

Belediyelere olan su ve katı atık ücreti borçları.

BORÇ YAPILANDIRMADA İLK TAKSİTLER ÖTELENDİ

Kanunda ilk taksit ödeme süresi vergi dairelerine olan borçlarda eylül, SGK’ya olan borçlarda ise ekim ayı olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanı kararı ile ilk ödeme tarihleri vergi dairelerine olan borçlarda ekim ayına, SGK’ya olan borçlarda ise kasım ayına ötelendi.

Ancak, kanunda vergide kasım ayı, prim borçlarında aralık ayı olarak belirlenen ikinci taksit ödeme süreleri değişmedi. Yapılandırma başvurusunda bulunanların haklarını kaybetmemeleri için ilk iki taksitin süresinde ödemesi gerekiyor. İlk iki taksit süresinde ödense bile bir takvim yılında ikiden fazla taksitin aksatılması halinde de yapılandırma bozulacak.

BORÇ YAPILANDIRMADA PEŞİN ÖDEMEYE İNDİRİM VAR

Borçlar yapılandırılırken gecikme faizi ve gecikme cezası yerine yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) baz alınarak güncelleme yapılacak. Anapara borcun tamamı ile güncellenen tutarın yüzde 10’unun ilk taksit süresi içinde ödenmesi halinde güncellenen tutarın yüzde 90’ı silinecek. Borcun iki taksitte ödenmesi halinde ise güncellenen tutarın yüzde 50’si silinecek.

İsteyen borcunu 3 yıla kadar taksitle ödeyebilecek. Taksitli ödemeyi seçenler ikişer aylık dönemlerde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte ödeme yapabilecek. Taksitli ödemede yıllık yüzde 9 faiz uygulanacak.

TRAFİK CEZALARINDA "PEŞİN ÖDEME" İNDİRİMİ

Yapılandırma kanununun yürürlüğe girdiği 8 Haziran 2021 tarihine kadar ödenmemiş trafik cezaları dahil olmak üzere idari para cezalarının bu kanun kapsamında ödenmesi halinde anaparada indirim yapılabilecek. Söz konusu tarih itibarıyla dava açma süresi geçmemiş ve ilk derece mahkemelerinde dava açılmış olan idari para cezalarının yüzde 50’si silinecek. İlk derece mahkemesince veya istinaf başvurusu üzerine bölge idare mahkemesi ya da sulh ceza hakimliğince cezanın kaldırıldığı fakat yargılamanın devam ettiği durumlarda ise cezanın yüzde 90’ı silinecek. Verilen en son kararın bozma kararı olması halinde cezanın yüzde 50’si, kısmen onama kısmen bozma kararı olması halinde onanan kısmın tamamı, silinen cezanın yüzde 10’u, bozulan kısmın yüzde 50’si tahsil edilecek.

Örneğin, 488 liralık trafik cezasını yapılandırmak isteyen vatandaş yapılandırma kanunu kapsamında borcunu ödediğinde cezanın yüzde 50’si ile bu tutara karşılık gelen gecikme cezası silinecek.

ARAÇ MUAYENESİ BORCU OLANLAR DİKKAT!

Araç muayenesini zamanında yaptırmayanlardan aylık yüzde 5 fazla ücret alınıyor. Araç muayenesini 9 Haziran’a kadar yaptırmamış olanlar, bu yılın sonuna kadar yaptırmaları halinde aylık yüzde 5 fazla ücret ödemekten kurtulacaklar. Bunun yerine, Yİ-ÜFE’ye göre hesaplanmış güncelleme tutarı ile muayene ücretinin aslı alınacak.