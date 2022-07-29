Bir zamanlar efsaneydi, onu da ‘hack’lediler!

Yaklaşık 69 milyon kullanıcısı olan sanal evcil hayvan oyunu sitesi NeoPets’e siber saldırı düzenlendi. NeoPets’in kullanıcı bilgilerinin çalındığı saldırı ile ilgili olarak Türkiye’den de Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ndan (KVKK) açıklama yapıldı.

NeoPets’teki veri ihlali ile ilgili olarak KVKK’dan yapılan kamuoyu duyurusunda yaşana saldırıya ilişkin olarak şu bilgiler verildi:

- İhlal, 17.07.2022 tarihinde gerçekleşti ve 20.07.2022 tarihinde tespit edildi.

- Veri sorumlusu (NeoPets) sistemlerinin bir kısmına yönelik siber saldırı gerçekleştiğini tespit etti; daha sonra bir forum sitesinde saldırgan tarafından, veri sorumlusuna ait online platformdan yaklaşık 69 milyon mevcut ve eski kullanıcının verilerinin ele geçirildiğine dair paylaşım yapıldı ve söz konusu paylaşımda kaynak kodlarını ve veri tabanını satmak amacıyla ilan yayımladı.

- İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin kimlik, iletişim ve işlem güvenliği olduğu ancak bu konuda araştırmaların devam ettiği açıklandı.

- İhlalden kullanıcılara, abonelere/üyelere ve çocuklara ait veriler etkilendi.

- İhlalden etkilenen kişi ve kayıt sayısının henüz tespit edilemedi ancak ihlale konu olan online platforma kayıtlı 3.5 milyon aktif ve 65 milyon aktif olmayan hesabın bulunduğu belirtildi.

- Veri sorumlusu; veri sızıntısının ne zaman ve nasıl gerçekleştiği ile ihlalden hangi verilerin etkilendiğini tespit etmek için bir adli bilişim firması ile çalışmaya başladı.

“ŞİFRELERİNİZİ DEĞİŞTİRİN”

Neopets’in internet sitesi üzerinden kullanıcı verilerinin çalınmasıyla ilgili olarak, “Önemli Duyuru” başlığıyla yapılan açıklamada da, şu uyarı yapıldı:

“Şifrenizi değiştirmenizi şiddetle tavsiye ediyouz. Aynı şifreyi başka web sitelerinde de kullanıyorsanız, bu şifreleri de değiştirmenizi öneriyoruz.”

Geçmişi 1999 yılına dayanan NeoPets, kullanıcıların sanal evcil hayvanlar oluşturmasına, onlara bakım bakım yapmasına ve oyun oynamasına olanak sağlıyor. Metaverse platformu için de projeler yürüten Neopets, bu doğrultuda yakın zamanda NFT’lerini de pazara çıkarmıştı.