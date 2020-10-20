Kuzu sırtı nasıl yapılır?

Kuzu sırtı nasıl pişirilir? Kuzu etinden yapılan bütün yemekleri kuzu sırtı ile de yapmak mümkün. Kuz sırtı ile kuzu haşlama, yahni, fırın ve güveç yemekleri yapılabilir.

KUZU SIRTI NASIL PİŞİRİLİR?

Koyun yaşlandıkça vücudundaki yağ asitleri artacağından kesimden sonra bir miktar koku barındırabilir. Genç bir kuzudan değil de yaşlı bir koyundan elde edilen et alındıysa, etin uygun bir marinatta bir gece bekletilmesi halinde, hem et çok yumuşak bir hale gelecek hem de şikayet konusu olan o kokusu kaybolup gidecektir.

Genç kuzudan elde edilen et uygun şekilde marine edildikten sonra pişirilirse, bu hem etin kokusunu azaltır hem de lokum gibi pişmesini sağlar.

Kasaptan alınan kuzu sırt eti sinirsiz ve dinlenmiş olmalıdır. Satın almadan önce kasabınıza etin sinirsiz kısmını ayırmasını ve en azından bir gece dinlendirmesini söyleyebilirsiniz.

Ağızda lokum gibi dağılan kuzu etinin en önemli sırrı uygun şekilde marine edilmesidir.

Marine edilmeyen ve dinlendirilmeyen et genellikle sert olur.

Soğan, sarımsak, zeytinyağ ve kekik ile eti kolaylıkla marine edebilirsiniz.