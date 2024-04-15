Kuzeyboru: 3 - Galatasaray Daikin: 1 | MAÇ SONUCU

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Galatasaray Daikin, Sultanlar Ligi Play-Off 5-6’ncılık serisi son maçında Kuzeyboru'ya 3-1 mağlup oldu.

Kuzeyboru, bu sonucun ardından ligi 5. sırada tamamlarken Sarı Kırmızılılar ise 6. olarak bitirdi.

İLKİN AYDIN REKOR KIRDI Galatasaray'ın milli yıldızı İlkin Aydın, Sultanlar Ligi'nde rekor kırdı. Kuzeyboru maçında 18 sayıyla oynayan 24 yaşındaki oyuncu, 451 sayı ile Sultanlar Ligi'nde 2013'ten beri bir sezonda en çok sayı üreten yerli smaçör oldu. REKLAM SALON: Aksaray HAKEMLER: Burhan İlhan, Tolgacan Dinçer KUZEYBORU: Begiç, Janset Cemre Erkul, Lopez, Wilhite, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Dilek Kınık, Ezgi Akyıldız, İrem Cor, Liray Akpınar) GALATASARAY DAİKİN: Duygu Düzceler, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Eggleston, Lazovic, Cuttino (Bihter Yarkın) SETLER: 25-18, 24-26, 25-16, 25-19 SÜRE: 100 dakika (20', 31', 23', 26')