Kuzeyboru: 3 - Galatasaray Daikin: 1 | MAÇ SONUCU
Kuzeyboru, Sultanlar Ligi Play-Off 5-6'ncılık serisi son maçında Galatasaray Daikin'i 3-1 mağlup ederek ligi 5'inci olarak tamamladı. Sarı Kırmızılılar ise sezonu 6. olarak bitirdi.
Galatasaray Daikin, Sultanlar Ligi Play-Off 5-6’ncılık serisi son maçında Kuzeyboru'ya 3-1 mağlup oldu.
Kuzeyboru, bu sonucun ardından ligi 5. sırada tamamlarken Sarı Kırmızılılar ise 6. olarak bitirdi.
İLKİN AYDIN REKOR KIRDI
Galatasaray'ın milli yıldızı İlkin Aydın, Sultanlar Ligi'nde rekor kırdı.
Kuzeyboru maçında 18 sayıyla oynayan 24 yaşındaki oyuncu, 451 sayı ile Sultanlar Ligi'nde 2013'ten beri bir sezonda en çok sayı üreten yerli smaçör oldu.
SALON: Aksaray
HAKEMLER: Burhan İlhan, Tolgacan Dinçer
KUZEYBORU: Begiç, Janset Cemre Erkul, Lopez, Wilhite, Yaren Işık, Gamze Kılıç (Dilek Kınık, Ezgi Akyıldız, İrem Cor, Liray Akpınar)
GALATASARAY DAİKİN: Duygu Düzceler, İlkin Aydın, Ayçin Akyol, Eggleston, Lazovic, Cuttino (Bihter Yarkın)
SETLER: 25-18, 24-26, 25-16, 25-19
SÜRE: 100 dakika (20', 31', 23', 26')