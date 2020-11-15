Kuzey Yıldızı İlk Aşk zirveden inmiyor!

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Yıldız'ın Almanya'dan gelen amcası Cevher Kadıoğlu kız isteme merasimine bomba gibi bir giriş yaparken, Cengiz Bozkurt'un hayat verdiği Cevher karakteri herkesin kalbini fethetti. Bölüme damga vuran bir diğer sürpriz ise Resul Dindar oldu.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Total’de 7.45 reyting ve yüzde 17.44 izlenme payıyla birinci olurken, ABC1’de yüzde 4.76 reyting ve yüzde 11.11 izlenme payı, AB’de yüzde 3.51 reyting ve 8.91 izlenme payı elde etti. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #Yıldızıİstiyoruz etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı.

#Yıldızıİstiyoruz etiketi uzun süre sosyal medyada konuşuldu.

KIZ İSTEME HAZIRLIKLARINDA KAVGA ÇIKTI!

Kuzey ile Yıldız'ın önündeki engeller tek tek kalkarken iki aşık için evlilik hazırlıkları başladı, Kadıoğlu ve Mollaoğlu ailesini kız isteme telaşı sardı. İki taraf da hazırlıklara son sürat başlarken yaşanan eğlenceli anlar seyircilere kahkaha dolu bir akşam yaşattı. Kadınların kuafördeki hazırlığı büyük bir heyecanla başlarken, gelen başka bir grupla çıkan tartışma herkesin kısa süreli de olsa gerilmesine sebep oldu.

Salon savaşları;

BÜYÜK KAVUŞMA GERÇEKLEŞTİ!

Kuaför, kıyafet, yüzük alışverişi derken büyük an geldi çattı, Yıldız'ı Kuzey'e istemek için herkes Kadıoğlu evinde toplandı. Yaşar tam Yıldız'ı Kuzey'e verecekken gelen sürpriz kişi ise herkese büyük bir şaşkınlık yaşattı. Yıldız'ın amcası Cevher Kadıoğlu kız isteme merasimine bomba gibi düştü. Yıldız'ı vermeyeceğini söyleyerek tatsız bir şakayla herkese korku yaşatsa da sonunda yüzükler takıldı; Kuzey ile Yıldız nişanlandı!

İşte o büyük an;

RESUL DİNDAR SÜRPRİZİ HERKESİ ŞOKE ETTİ!

Yıldız'ın restoranda sahneye çıkıp canlı müzik yaptığı anlarda gelen konuk herkesi şoke etti. Kuzey, Yıldız'a sürpriz yapmak için sahneye çıkacağı ilk günde tüm mekanı sevdikleriyle doldururken aniden kapıdan Resul Dindar'ın girmesi büyük sürpriz oldu. Resul Dindar ile Yıldız'ın düeti izleyicilerden tam not aldı.

Resul Dindar-Yıldız Kadıoğlu/Kapundaki Narmidur

YILDIZ KARAKOLDA!

Kuzey ile Yıldız'ın hayatında her şey sorunsuz ilerlerken Yıldız ve ekibinin, kuaförde gerilim yaşadıkları grupla aralarında kavga çıkması yeni bir sorunu beraberinde getirdi. Yıldızlar karakola düştü. Kuzey, Yıldız'ı kurtarmak için hemen harekete geçip polisleri ikna etme çabalarına başladı. Peki Kuzey'in ikna çabaları işe yarayacak mıydı?

Yıldız ve kızlar karakola düşüyor;

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 40. bölüm tanıtımı yayınlandı. Kuzey'in çeyiz sandığını almak için mücadele verdiği tanıtımda Kadıoğulları damadı zorluyor. Kuzey, Sefer ve Ruhi'nin, Cevher Kadıoğlu'na kız istediği anlar dikkat çekerken kına gününde atıldığı bu macera, Kuzey'in başına neler getirecek merakla bekleniyor.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 40. Bölüm Tanıtımı;