Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta usta oyuncu Cengiz Bozkurt'un hayat vereceği Cevher karakterinin renkli halleri ve esprileriyle izleyenleri güldürdüğü sahnede Kuzey ve Yıldız nihayet sözleniyor. Cevher Kadıoğlu sürprizi, Kuzey ve Yıldız'ın hayatını nasıl etkileyecek merakla bekleniyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Yıldız ve Kuzey, vuslata ilk defa bu kadar yakındır. Yıldız’ın yirmi yıllık yalnızlığı sona ererken, her şey git gide yoluna girmeye başlamıştır. Uzun zaman sonra ilk defa güne, babasının evinde uyanmış, ilk defa gelecekten umut etmeye başlamıştır. Yalnızca müzmin aşıklar için değil, tüm Kadıoğulları ve Mollaoğulları için de bayram vaktidir artık. Yaşar, Yıldız’ı Kuzey’e verecek ve hasret bitecektir.

Bilinen bütün engeller aşılmış, Yıldız ve Kuzey artık kavuşacaktır. Fakat aşıklar, bilinen engelleri aşmışlardır, bilinmeyenleri değil. Kadıoğulları’nın kapısını çalan sürpriz, düğün evini yas evine mi dönüştürecektir yoksa Yıldız’la Kuzey, o nişan yüzüğünü sonunda takabilecekler midir?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü yarın akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yeni Bölümünden Ön İzleme;