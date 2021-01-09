Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisine iki yeni isim dahil oldu!

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Çekimleri Ordu’da devam eden Show TV ekranlarının sevilerek izlenen dizisi, Kuzey Yıldızı İlk Aşk’a iki yeni oyuncu dahil oldu. Ayçin İnci ve Murat Makar’ın katıldığı dizinin oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor.

Diziye yeni dahil olan İnci ve Makar, “Kuzey Yıldızı İlk Aşk severek izlediğimiz bir diziydi. Ekip ve oyuncu arkadaşlarımız bizi çok güzel bir şekilde karşıladı. Rollerimiz ile seyirciye sürpriz yaşatacağız” dedi.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, yeni bölümleriyle Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de.