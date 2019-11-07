Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın Cumartesi akşamı ekrana gelecek 9. bölümünde Kuzey yine yapacağını yapmış, Yıldız’ın hayalleriyle oynamayı başarmış, onu yine derinden yaralamıştır. Ama bu kez Kuzey’in gerçekten suçu yoktur. Neler olduğunu, ne yaptığını hatırlamıyordur bile. Ancak Yıldız’ın artık kendini onaracak ne gücü vardır ne de böyle bir isteği.

Kuzey defterini sonsuza dek kapatacaktır, kararlıdır. Fakat Kuzey de artık son derece kararlıdır. Ne yapıp edip Yıldız’a aşkını inandıracak, kaybolan yıllarını geri alacaktır. Yıldız’ın yıllardır beklediği an gelip çatmıştır. Bundan sonra Kuzey, aşkı için divane olacak, biraz da o aşk acısı çekecektir. Kuzey, Yıldız’ı için dağları bile delmeye hazırdır, kendinden o kadar emindir.

Kuzey kendinden ne kadar eminse, Yıldız da o kadar kararlıdır. Bu git gelli ilişki, iki ailenin de ayarlarıyla oynamaya devam etmektedir. Eski küsler barışsa da bu sefer yeni ayrılıklar, yeni küskünlükler gündeme gelir. Bu gidişata bir son vermek isteyen Kuzey’in kızları herkesin bir arada olacağı, eski ve yeni küslerin barışacağı bir organizasyon düzenler. Kuzey ve Yıldız, başlamak için tam yirmi yıl bekleyen aşk hikayesine sonunda başlayacaklar mıdır?

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!