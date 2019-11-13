13 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı’nın 10. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Evine gittiği Yıldız’ın sert tepkisiyle karşılaşan Şule’ye bir tepki de Kuzey’den geliyor. Kuzey’i teselli etmek Sefer’e düşerken Ömer, Feride’yi kaçırıyor. Yıldız’ı kaçırmak isteyen Kuzey’in “Yirmi yıllık küflü aşkına, o maviş maviş gözlerine, kırmızı kırmızı kafana el koyuyorum!” sözleri dikkat çekiyor. Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor.
KUZEY YILDIZI İLK AŞK’IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Yıldız’ın yirmi yıldır hayalini kurduğu an gelip çatmış, Yıldız dünyanın en mutlu kadını olmuştur. Ama Şule’nin gelişiyle birlikte dünyası başına yıkılmıştır. Çünkü Şule sadece Kuzey’i terk edip giden, sorun teşkil etmeyecek olan bir eski eş değildir. Kuzey için ne kadar önemsiz olursa olsun Kuzey’le Şule kâğıt üzerinde hala boşanmamıştır. Kuzey’in bile nerdeyse unuttuğu bu bilgi, Yıldız’ı dumura uğratır. Bir kere daha aldatılmış, bir kere daha hevesleri yarıda kalmıştır. Yıldız’ın payına hep gözyaşı düşmektedir. Artık gerçekten her şeyden vazgeçecektir. Kuzey, Yıldız’ı ikna etmek için, Yıldız’ı kendine inandırmak için her şeyi yapar. Ama Yıldız’ın ikna olmaya niyeti yoktur. Kuzey, bir taraftan aşkı için mücadele ederken bir taraftan Şule’yi ikna etmeye çalışır. Şule’nin şimdilik sorun çıkarmaya niyeti yoktur. Uzlaşma içinde bir ayrılıktan başka bir beklentisi yoktur. Kuzey, bu yüzden tüm enerjisini Yıldız’a yoğunlaştırır. Yıldız Nuh der, peygamber demez. Tekrar tekrar yara almaktan fazlasıyla yorulmuştur. Bu yüzden, bu duruma kesin bir son vermek için büyük bir karar verir. Peki, bu hamlesi, Kuzey’i durdurmaya yetecek midir?
Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
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