AA

Başkent Üsküp’teki bir otelde düzenlenen programa, Kuzey Makedonya Başbakanı Oliver Spasovski, TDP Genel Başkanı Beycan İlyas, TDP Onursal Başkanı Kenan Hasip, parti yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşan Başbakan Spasovski, TDP’nin 30. yılını tebrik ederek siyasi sahnede uzun yıllar bulunmaları temennisinde bulundu.

TDP’nin ülkenin temelinde kurulduğunu kaydeden Spasovski, "Çünkü bağımsız ve egemen bir Kuzey Makedonya kurmak için kuruldu. Türk Demokrat Partisi’nin kadroları da ilk andan itibaren bugün olduğu gibi bir devletin olması için, ulusal, dini, etnik bağlılığa bakılmaksızın tüm vatandaşlara ait olan, bağımsız, egemen bir devlet olması için, NATO ve AB’nin bir parçası olan bir devlet olması için sürece dahil oldu." ifadelerini kullandı.

Kuzey Makedonya Türklerine teşekkür eden Spasovki, "Çünkü Kuzey Makedonya Türkleri bu devletin sadece en sadık vatandaşları değil, aynı zamanda ülkeyi kuran, destekleyen ve birlikte ülkeyi geliştirmeye çalışan vatandaşlardır. İkinci olarak onlar (Kuzey Makedonyalı Türkler) Türkiye ile dostluk ve kardeşliğimizin doğrudan bir köprüsüdür." değerlendirmesinde bulundu.

Spasovki, sağlık krizi gibi zor dönemlerin kimsesiz de atlatılabileceğini fakat burada önemli olanın kardeş ve dostların desteğiyle krizleri atlatmak olduğunu ifade ederek, "Burada hükümet adına Kuzey Makedonya’ya zor anlarında, söz konusu krizi hep birlikte daha kolay atlatmak için verilen yardımlar için Türkiye hükümetine, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TDP Genel Başkanı İlyas da partinin kökü olan Türk Demokratik Birliği’nin 30. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

İlyas, partinin mücadelesinde büyük emekleri bulunanlara, emektarlara yönelik bir program düzenlediklerini kaydederek, "Büyüklerimize bugün bir program düzenlemekteyiz. Hem de önemli olan bu tarihte kutlamak amacıyla ‘ezelden ebede’ diyerek hem yaşlı üyelerimizi hem de genç üyelerimizi bugün burada buluşturuyoruz. Umarım güzel bir program olacaktır." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle açık havada ve sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleşen programda TDP’nin 30 yıllık faaliyetlerinden oluşan bir video görüntülendi.