Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Kuzey Kore lideri Kim ülkenin ilk casus uydusunun fırlatılmaya hazır olduğunu söyledi

Kuzey Kore devlet medyasının aktardığına göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ülkenin ilk casus uydusunun fırlatılmaya hazır olduğunu açıkladı

Giriş: 19.04.2023 - 12:12 | Güncelleme: ABONE OL
Kuzey Kore lideri Kim ülkenin ilk casus uydusunun fırlatılmaya hazır olduğunu söyledi
Kuzey Kore lideri duyurdu: Casus uydu hazır!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin ilk askeri casus uydusunun fırlatılması için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Kuzey Kore’nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Ulusal Havacılık ve Uzay Geliştirme İdaresini ziyaret eden Kim, "çalışır durumda askeri keşif uydusuna sahip olmanın, Kuzey Kore'nin nükleer kapasiteli füzelerini etkili bir şekilde kullanması için çok önemli" olduğunu söyledi.

Kim, 1 No'lu askeri keşif uydusunun inşa edildiğini ve yetkililere, uydunun nisan sonuna kadar fırlatılmasını umarak talimat verdiğini belirtti.

Ülkenin ilk askeri casus uydusunu fırlatmak için tüm hazırlıkların tamamlandığını aktaran Kim, Kuzey Kore'nin istihbarat toplama kapasitesini geliştirmek için birkaç uydu fırlatılması gerektiğini ifade etti.

KUZEY KORE İLK CASUS UYDU İÇİN DENEME YAPMIŞTI

Kuzey Kore, 19 Aralık 2022'de ilk casus uydunun geliştirilmesindeki nihai aşama olarak görülen test uydusunu fırlattığını açıklamıştı.

Kuzey Kore haber ajansı KCNA, test uydusundan çekilen ve Güney Kore'nin başkenti Seul ile Incheon kentinin uzaydan görünüşünü gösteren düşük çözünürlüklü siyah-beyaz fotoğraflar yayınlamıştı.

Casus uydu, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 2021'nin başında parti toplantısında hayata geçirmeyi planladıklarını duyurduğu gelişmiş askeri teknoloji ürünleri arasında yer alıyordu. Bunlar arasında multi-başlıklı füze, katı yakıtlı uzun menzilli füze, su altından fırlatılan nükleer füze ve nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar bulunuyordu.

Kim'in kız kardeşi Kim Yo-jong, ilk casus uydunun geliştirilmesindeki nihai aşama olarak görülen test uydusu hakkındaki Güney Koreli uzmanların yorumlarını, "havlamaya" benzetmişti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kuzey Kore füze denemesi yaptı, Japonya alarma geçti
Kuzey Kore füze denemesi yaptı, Japonya alarma geçti
Kuzey Kore: Zelenskiy ülkesiyle kumar oynuyor
Kuzey Kore: Zelenskiy ülkesiyle kumar oynuyor
Kuzey Kore, 'radyoaktif tsunami' yaratabilecek bir insansız deniz aracı denediğini açıkladı
Kuzey Kore, 'radyoaktif tsunami' yaratabilecek bir insansız deniz aracı denediğini açıkladı
Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye nükleer gözdağı!
Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye nükleer gözdağı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.