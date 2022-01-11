İddialara göre eskiden amigo kız olan Ri Sol-ju, 2005'te Kuzey Kore'nin Asya Atletizm Şampiyonası için tezahürat ekibinin bir üyesi olarak geçmişte Güney Kore'yi de ziyaret etti.

Geleneksel Kore şarkılarını içeren bir orkestra grubu olan Unhasu Orkestrası'nda şarkıcılık yapan Ri Sol-ju'nun Kim'in dikkatini bir konserdeyken çektiği de belirtildi.