Kuzey Kore, kamikaze İHA'larını test etti

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, İnsansız Hava Teknolojisi Kompleksi'ne (UATC) bağlı enstitü ve işletmeler tarafından üretilen kamikaze İHA'lar test edildi.

Testler sırasında, farklı menzillerde kullanılacak çeşitli tiplerdeki İHA'ların, belirlenmiş rotalar boyunca uçmasının ardından hedefleri vurma kabiliyetleri incelendi.

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Testlere katılan Kim, burada yaptığı konuşmada, İHA'ların yenilikçi teknoloji ile askeri kabiliyetlerin ana aracı olarak kullanılmasına yönelik rekabetin dünyada hız kazandığını belirtti.

Kim, İHA'ların büyük ve küçük çatışmalarda kullanılmasının askeri açıdan temel bir gereklilik olarak ortaya çıkan bir eğilim olduğunu söyledi.