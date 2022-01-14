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Haberler Dünya Son dakika: Kuzey Kore dünyaya aldırış etmiyor: 10 günde üç deneme!

Kuzey Kore dünyaya aldırış etmiyor: 10 günde üç deneme!

Güney Kore, Kuzey Kore'nin tanımlanamayan bir füze fırlattığını duyurdu. Bu açıklamayla Kuzey Kore 10 gün içinde üç füze denemesi gerçekleştirdi

14.01.2022 - 11:31 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Kuzey Kore dünyaya aldırış etmiyor: 10 günde üç deneme!
Kuzey Kore dünyaya aldırış etmiyor: 10 günde üç deneme!
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HABERTURK.COM / Ajanslar

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin doğu yönüne doğru "tanımlanamayan" bir füze fırlattığını açıkladı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, fırlatmaya dair detay verilmedi.

Bir haftadan biraz uzun bir süre içerisinde üçüncü test olduğu kaydedilen son füze denemesi, ABD'nin, Kuzey Kore'nin silah ve füze programına ekipman sağlayan 6 Kuzey Koreli ve 1 Rus ile Rusya merkezli 1 firmayı yaptırım listesine almasından günler sonra geldi.

10 GÜNDE ÜÇ DENEME

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), 12 Ocak'ta ülkede hipersonik füze denemesinin başarıyla gerçekleştiğini duyurmuştu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un izlediği denemede, 1000 kilometre mesafedeki sularda hedefi başarıyla vuran hipersonik füze test edilmişti.

Japonya ve Güney Kore, 11 Ocak'ta Kuzey Kore'nin "balistik olma ihtimali yüksek füze denemesi yaptığını" duyurmuştu. İki ülke, füzenin sesten 10 kat daha hızlı olduğunu bildirmişti.

Kuzey Kore, 5 Ocak'ta da "hipersonik füzeyi başarıyla denediğini" açıklamıştı.

EN ÖNEMLİ SİLAHLARINDAN BİRİ

Pyongyang yönetimi, geçen yıl Eylül ayında ilk kez hipersonik füze denemesi gerçekleştirmiş, 5 mach (6.125 km/s) ve daha yüksek hızlarda yol alan ve ses hızından (1.235 km/s) yaklaşık 5 kat daha hızlı hareket edebilen hipersonik füzeler bir kez daha dünya gündemine oturmuştu.

Geleneksel savunma sistemleri tarafından tespit edilmesi imkansız olan hipersonik füzelerin, geleceğin savunma teknolojisi olarak görüldüğü de kamuoyuna yansımıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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