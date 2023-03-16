Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler BBC Dünya

Kuzey Kore'den, Japonya - G. Kore zirvesi öncesi kıtalararası balistik füze denemesi

Kuzey Kore, Japonya ile Güney Kore arasında 12 yılın ardından bugün ilk kez gerçekleşecek görüşmelere saatler kala, kıtalararası balistik füze fırlattı.

Giriş: 16.03.2023 - 14:37 | Güncelleme: ABONE OL

Kuzey Kore, Japonya ile Güney Kore arasında 12 yılın ardından bugün ilk kez gerçekleşecek görüşmelere saatler kala, kıtalararası balistik füze fırlattı.

Füze yaklaşık 1000 km mesafe kaydettikten sonra Japonya'nın batısındaki sulara düştü.

Bu Pyongyang'ın bir hafta içindeki dördüncü füze denemesi.

Geçen perşembe, cumartesi ve pazartesi günü yaptığı füze denemeleri ise kısa menzilliydi.

Bu denemeler, ABD ile Güney Kore'nin bölgede yaptığı ortak deniz tatbikatına da bir tepki. Tatbikat son 5 yılın en büyük tatbikatı ve Kuzey Kore bu tatbikatı "provokasyon" olarak yorumluyor.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile Güney kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un bugün Tokyo'daki görüşmesinin ana gündem maddelerinden biri de Kuzey Kore'nin artana füze denemeleri olacak.

Japonya Savunma Bakanlığı, bu sabah yerel saatle 7:10'da Pyongyang'dan fırlatılan kıtalararası balistik füzenin yaklaşık 6 bin km yükseklikte 70 dakika uçtuktan sonra, Japonya'nın batısında 'münhasır ekonomik bölgenin dışına' düştüğünü açıkladı.

Kıtalararası balistik füze denemeleri, çok yüksek menzilli olması nedeniyle uluslararası arenada endişe yaratıyor. Uzmanlar Kuzey Kore'den fırlatılan bu füzelerin ABD anakarasına ulaşma ihtimali olduğunu söylüyor.

Sadece gçeen yıl Kuzey Kore 90'dan fazla füze denemesi yaptı.

https://youtu.be/lZDeu8KPGh0

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Sel sularıyla sürüklenen 2 kaplumbağa koruma altında!
Sel sularıyla sürüklenen 2 kaplumbağa koruma altında!
Trakya’dan şap hastalığı açıklaması
Trakya’dan şap hastalığı açıklaması
İstanbul'da yaşandı! Genç kadının sır ölümü!
İstanbul'da yaşandı! Genç kadının sır ölümü!
Bolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem!
Bolu'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.