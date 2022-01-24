Kuzey Kore'de Kim Jong-un yetkililere hayatını kaybeden Kuzey Kore lideri Kim Jong Il'in 80. doğum günü olan 16 Şubat ve hayatını kaybeden ülkenin ulusal kurucusu Kim Il Sung'un 110. doğum günü olan 15 Nisan'da “şimdiye kadarki en büyük kutlama etkinlikleri” hazırlamalarını emretti.