Kuzey Kore casus uydu taşıyan bir roket fırlattı

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Kuzey Kore tarafından fırlattığı roketin yerel saatle 10.42'de güneye doğru ilerlediği ileri sürüldü.

Japonya Sahil Güvenliği de bölgedeki gemilere roketin düşen parçalarına ilişkin uyarıda bulundu.

Pyonyang yönetiminin bugünkü adımı, başarısız olan 31 Mayıs ve 23 Ağustos'taki casus uydu fırlatma girişimlerinin üçüncüsü oldu.

KUZEY KORE, UYDUNUN BAŞARIYLA YÖRÜNGEYE YERLEŞTİĞİNİ DUYURDU

Yonhap'ın Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'na (KCNA) dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore yetkilileri yaptıkları yazılı açıklamada, "Malligyong-1" uydusunun başarıyla yörüngeye yerleştiğini bildirdi.

Açıklamada, fırlatılışı "Kuzey Kore lideri Kim Jong-un tarafından takip edilen" uydunun, rakiplerinin düşmanca askeri hamlelerine karşılık olarak ülkenin savaş hazırlığı kapasitesini artıracağı belirtildi.

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Öte yandan açıklamada, "daha fazla uydunun erken bir tarihte fırlatılacağı" duyuruldu.

ABD'DEN KINAMA

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "ABD, Kuzey Kore'yi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) birçok kararını küstahça ihlal eden, gerilimi tırmandıran, bölgede ve ötesinde güvenlik durumunu istikrarsızlaştırma riski taşıyan balistik füze teknolojisini kullanan bir roket fırlatma aracını fırlatmasından dolayı şiddetle kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Bu fırlatmanın, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füze programıyla doğrudan bağlantılı teknolojileri içerdiği belirtilen açıklamada, "Tüm ülkeleri bu fırlatmayı kınamaya ve Kuzey Kore'yi ciddi müzakereler için masaya oturmaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ABD'nin müttefikleri olan Güney Kore ile Japonya'nın güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alacağı vurgulandı.

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KUZEY KORE'NİN CASUS UYDULARI

Kuzey Kore, 31 Mayıs'ta askeri casus uydu fırlatma girişiminde bulunmuş, deneme, taşıyıcı roket sistemindeki arıza nedeniyle başarısız olmuştu. Pyongyang yönetimi, bu denemeyi yılın ilk yarısındaki "en ciddi hata" olarak tanımlamıştı.

Kuzey Kore, uluslararası kınamalara rağmen kısa sürede uydunun yeniden "doğru şekilde" fırlatılacağını duyurmuştu.

Pyongyang yönetimi, 23 Ağustos'ta da ikinci casus uydu fırlatma denemesi gerçekleştirmiş ancak bunun da başarısız olduğunu açıklamıştı. Kuzey Kore, bu başarısız girişimin ardından ekimde yeniden deneme yapılacağını bildirmişti.

GÜNEY KORE, KUZEY KORE'NİN BİR HAFTA İÇİNDE CASUS UYDU FIRLATACAĞINI BİLDİRMİŞTİ

Savunma Bakanı Shin Won-sik, Kuzey Kore'nin "bir hafta içinde casus uydu fırlatma" hazırlığında olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan Korgeneral Kang Ho-pil, "Kuzey Kore, askeri casus uydusunu, uyarılarımıza rağmen fırlatırsa ordumuz, halkımızın hayatını ve güvenliğini korumak için gerekli tedbirleri alacaktır." ifadesini kullanmıştı.