Kuzey Kore bir balistik füze daha ateşledi

Japonya, Kuzey Kore'nin denize doğru bir balistik füze fırlattığını bildirdi.

Japonya sahil güvenliği, Kuzey Kore'ye ait olan bir balistik füzenin ateşlendiğini doğruladı.

Güney Kore de Japonya'yı doğrularken, Kuzey Kore'nin doğu sularına balistik füze fırlattığını duyurdu.

Bu fırlatma, ABD ve Güney Kore ordularının geçen hafta ortak askeri tatbikatlara başlamasından bu yana Kuzey Kore'nin dördüncü ateşlemesi oldu.

Japonya olayı şiddetle kınarken, Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Kuzey Kore'nin füzesinin menzili 800 km.

Güney Kore'den de resmi açıklama yapılırken, Kuzey Kore'nin bu eyleminin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını çiğnemek anlamına geldiğini belirtti.

Kuzey Kore, tatbikatları bir işgal provası olarak görüyor.

Fotoğraf: AP