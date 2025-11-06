Habertürk
        Haberler Dünya Kuzey Kore, ABD'nin son yaptırımlarına karşı "misilleme adımı atacağını" belirtti | Dış Haberler

        Kuzey Kore, ABD'nin son yaptırımlarına karşı "misilleme adımı atacağını" belirtti

         Kuzey Kore, ABD'nin yasa dışı faaliyetlerden elde edilen fonların aklanmasında rol oynayan kişilere ve kurumlara yaptırım kararını "düşmanca" şeklinde nitelendirerek misilleme adımları atacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 12:27 Güncelleme: 06.11.2025 - 12:27
        Kuzey Kore'den ABD'ye misilleme açıklaması
        Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Un-chol, ABD'nin bazı Kuzey Koreli bankacılar ve kurumları yaptırım listesine eklemesine tepki gösterdi.

        Kim, Başkan Donald Trump yönetiminin göreve başladığından bu yana 5 kez tek taraflı yaptırım uyguladığını hatırlatarak bunun Pyongyang'ın Washington'a karşı politikasının değişeceğine yönelik spekülasyonlara son verdiğini belirtti.

        ABD yönetiminin bu adımla "düşmanca" tavır sergilediğini savunan Kim, Kuzey Kore'nin buna karşı misilleme adımları atacağını ifade etti.

        Washington yönetimi, 4 Kasım'da, siber suçlar gibi çeşitli yasa dışı faaliyetlerden elde edilen fonların aklanmasında rol oynayan 8 kişi ve 2 kuruma yaptırım uygulamıştı.

        Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve Trump, 2018 ve 2019'da 3 kez bir araya gelmişti. Kim, daha sonra Washington yönetimiyle diyaloğa girmeyi reddetmişti.

        Kim, eylülde, ABD'ye uzun süredir askıya alınan diplomasinin yeniden başlatılması için ön koşul olarak nükleer silahları bırakma talebinden vazgeçme çağrısında bulunmuştu.

