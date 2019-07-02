Kuzey Kıbrıs'a düşen füze 'muhtemelen Suriye tarafından atıldı'

02 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kuzey Kıbrıs'ta Lefkoşa ile Girne arasındaki bölgeye, Suriye'den atıldığı değerlendirilen bir füze düştü. Büyük bir patlamaya neden olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Demirören Haber Ajansı, Türkiye'den güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, bunun, Suriye'nin İsrail'e karşı hava savunmasında kullandığı bir füze olma ihtimalinin yüksek olduğunu açıkladı.
Ajansa konuşan kaynak, "Muhtemelen bu füze de Suriye tarafından atıldı. Füze ile ilgili bulgular ve bilgiler Genelkurmay'a iletildi. Ankara'dan net bilgi gelecek" dedi.
Türkiye saati ile 01:00 sıralarında, kentin 20 kilometre kuzeydoğusundaki Taşkent köyüne yakın bir noktada yaşanan patlama, kilometrelerce uzaktan duyuldu.
Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı, güvenlik güçleri tarafından incelemeye alındığını söylediği olayla ilgili, bölgede devam eden askeri operasyonları işaret etti.
Akıncı, "Bizim topraklarımızdan kaynaklanan bir şey olmadığı ortada. Bu bölgemizde devam eden savaşın, ülkemize yansıması" dedi.
https://twitter.com/KudretOzersay/status/1145597333591265280?s=20
Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kudret Özersay de askeri uzmanların enkaz bölgesinde incelemelerde bulunduğunu kaydetti.
Özersay, "Suriye'ye yönelik dün akşamki yoğun saldırı karşısında ortaya çıkan bir durum. Suriye'den füze, kaza sonucu ülkemize düştü" diye konuştu.
Güney Kıbrıslı emekli bir general olan Andreas Pentaras ise enkazdan elde edilen bulguların bunun Rus yapımı bir S-200 füzesine işaret ettiğini savundu.
Ada'da yayın yapan Sigma televizyonuna konuşan Pentaras, "Enkazdan elde edilen görüntülerde Rusça ifadeler görülüyor. Suriye'nin de Rus yapımı füzeler kullandığını göz önüne alırsak, çok da kesin olmamakla birlikte, bu bir S-200'dü diyebiliriz." dedi.
Kıbrıs, askeri operasyonların halen sürdüğü Suriye'ye yakın bir konumda yer alıyor.
Doğrulanması halinde bu, Kıbrıs'ın bölgede devam eden askeri operasyonlardan direkt olarak etkilendiği ilk olay olarak kayda geçecek.
Yetkililer, Taşkent köyü yakınında meydana gelen olay sonrası, enkaz bölgesi yakınında bulunan birkaç evin boşaltıldığını açıkladı.
Reuters haber ajansı konu ile ilgili haberinde, İsrail'e ait savaş uçaklarının gece saatlerinde Humus ve Şam yakınlarında askeri operasyonlar düzenlediğine işaret etti.
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