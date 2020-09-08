Windsor Park'ta oynanan maçta Kuzey İrlanda, Norveç'i konuk etti. Trabzonspor forması giyen Sörloth'un 2 gol ve 1 asist, Galatasaray forması giyen Omar Elabdellaoui'nin ise 1 asistle oynadığı mücadelede Norveç, rakibini 5-1'lik skorla mağlup etti. Norveç'in diğer 3 golü Elyounoussi ve Haaland'dan (2) gelirken, Kuzey İrlanda'nın tek sayısını McNair kaydetti.

Alexander Sörloth ve Omar Elabdellaoui ikilisi maça ilk 11'de başlarken, Sörloth 90 dakika sahada kaldı, Elabdellaoui ise 79'uncu dakikada yerini Svensson'a bıraktı.

Norveç bu galibiyetle grupta 3 puana ulaşırken, Kuzey İrlanda ise ilk 2 haftayı 1 puanla geçti.

GECENİN DİĞER MAÇLARI

Günün öne çıkan A Ligi 1. Grup maçında İtalya, 45. dakikada Nicolo Barella'nın attığı golle deplasmanda Hollanda'yı 1-0 mağlup etti.

Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Kasımpaşa forması giyen Bosna Hersekli Haris Hajradinovic, takımının Polonya'ya evinde 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada gol attı.

Gaziantep FK forması giyen Rumen oyuncu Alexandru Maxim de takımının Avusturya'yı 3-2 yendiği maçta Süper Lig'de forma giyip Uluslar Ligi'nde ağları sarsan bir diğer isim oldu.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

- A Ligi

1. Grup: Hollanda-İtalya: 0-1

Bosna Hersek-Polonya: 1-2

- B Ligi

1. Grup: Avusturya-Romanya: 2-3

Kuzey İrlanda-Norveç: 1-5

2. Grup: İsrail-Slovakya: 1-1

Çekya-İskoçya: 1-2

- C Ligi

4. Grup: Kazakistan-Belarus: 1-2

Arnavutluk-Litvanya: 0-1