Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar esnasında çıkan çatışmada 2 askerimizin şehit olduğunu, 8 askerimizin de yaralandığını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar esnasında 16 Mart 2019 tarihinde çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, sekiz kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Söz konusu operasyon esnasında birisi kadın 6 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ele geçen bu teröristlerin yanında, bölgedeki emarelerden terörist zayiatının daha fazla olduğu değerlendirilmektedir" denildi.