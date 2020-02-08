08 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye’de, yıllık 50 milyar metreküp doğal gaz tüketiliyor. Rusya, Azerbaycan ve İran’dan boru hatları üzerinden uzun dönemli sözleşmelerle gaz ithalatı yapılıyor. ABD, Katar ve Cezayir gibi ülkelerden de LNG satın alınıyor. LNG, deniz yoluyla tankerlerle taşınıyor ve kıyılarda bulunan tesislerde gazlaştırılıyor, gaz daha sonra BOTAŞ’ın ulusal boru hattı şebekesine veriliyor.
YENİ BORU HATTI
Boru hatları ile gaz ithalatına yeni bir halka ekleniyor. Büyük alt yapı ve enerji projeleriyle öne çıkan Cengiz Holding bünyesinde faaliyet gösteren Cengiz Enerji, bir süre önce Kuzey Irak’tan doğal gaz ithal etmek üzere EPDK’ya lisans başvurusunda bulunmuştu. Lisanslama işlemleriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Enerji Bakanlığı’nın, “BOTAŞ’ın var olan sözleşmelerine halel gelmemesi koşulu”yla gaz ithalatına, “uygun” görüş verdiği belirtildi. Bu görüş sonrasında Cengiz’in, ithalat sürecini hızlandırması bekleniyor.
Cengiz Enerji’ye yakın kaynaklar, lisans ve diğer izin süreçlerinin tamamlanmasını izleyen 2 yıl içinde doğal gaz ithalatının başlayabileceğini dile getirmişti.
BOTAŞ HATTI İNŞA ETMİŞTİ
BOTAŞ, yıllar önce Kuzey Irak’tan getirilmesi öngörülen gaz için yurt içinde (Kuzey Irak doğalgazını Türkiye şebekesine bağlaması öngörülen Şırnak doğalgaz boru hattı) gerekli boru hattı yatırımlarını tamamlamıştı. Ancak, tüm dünyanın ve Türkiye’nin tepkisini çeken Kuzey Irak’taki bağımsızlık referandumu, bu çalışmaları durdurmuştu.
GAZ MİKTARI
Kürt Yönetimi'ne yakın iş çevrelerine göre bölgede, önemli miktarda doğalgaz rezervi bulunuyor. Bu gazın, çıkartılması için öncelikle ciddi tutarda bir yatırımın yapılması gerekiyor. Daha sonra Türkiye ile Kuzey Irak’taki gaz sahalarını birbirine bağlayacak bir boru hattı inşa edilecek. Uzmanlar, hattın yapımının birkaç yıl sürebileceğine işaret ediyor.
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