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        Haberler Gündem Güncel Kuzenlerin bıçaklı kavgası: 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Çorlu'da kuzenlerin bıçaklı kavgasında 3 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gece yarısı bir ikamette kuzenler arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 10:35 Güncelleme: 21.12.2024 - 10:35
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        Kuzenlerin bıçaklı kavgası: 3 yaralı
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        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kuzenler arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

        Olay, gece 01.45 sıralarında Kemalettin Mahallesi Dere 4. Sokak üzerindeki tek katlı bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre, U.E. teyzesinin evine giderek kuzenleriyle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgaya aile bireyleri katıldı. Tekme, tokat, yumruk ve bıçaklı kavgaya dönüşen olay, asayiş ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

        Kavga sonrası U.E., İ.Ç. ve B.Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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