Kuyumcunun dikkati vatandaşı kurtardı

İHA

Kırşehir'de bir kuyumcu, dükkanına gelip altın almak isteyen müşterisin dolandırılmaktan kurtardı.

Olay, kent merkezindeki kuyumcu dükkanı sahibi Mehmet Zaman, önceden de kendisinden alışveriş yapan bir müşterisinin altın almak isterken davranışlarından şüphe duydu. Kuyumcu Zaman, iki adet 25'er gramlık bilezik isteyen müşterisinin talebini yerine getirmeyip, uzun süre ikna etmeye çalıştı.

Neden telaşlı şekilde altın istediğini soran Zaman, müşterisinin tutarsız yanıtlar vermesi sonrası şüphelendi. Müşterisini dikkati ile dolandırılmaktan kurtaran kuyumcu Zaman, yaşananları şöyle anlattı:

'GÖZLERİ KIZARMIŞ HALDEYDİ'

"İşimin yoğun olduğu zamanda yakından da tanıdığım müşterimiz kalabalığın arasını yararak geldi. 2 adet bilezik istedi. Bu durumu ise aceleci şekilde söyledi ve gözleri kızarmış haldeydi. Bir süre beklettim. 2 farklı 25'er gramlık bilezik istedi. Ama model söylemedi. Şüphelendim; çünkü bilezik alacak kişi model, gram ve ölçü ister.

ADAMI KORKUTMUŞLAR

Müşterimi 'ailen jandarmanın elinde' diye kandırmak istemişler. Adamı korkutmuşlar. İkna çalışmamın yanında müşterimin telefonda irtibat kurduğu dolandırıcı ile muhatap da oldum. Müşterimin telefonunu aldığım gibi dükkanıma girdim ve telefonu kapattılar. Bir müşterimi dolandırıcılıktan kurtarmış oldum. 25'er gramlık iki bilezik istedi. O da 48-50 bin lira arasında fiyatı değişiyor."