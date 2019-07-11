Yer, Adana Seyhan...

Merkez Seyhan ilçesinde kuyumcu dükkanını 3 gün önce pompalı tüfekle soymak isteyen Ümit Ç'yi (26) ikna çabasıyla eyleminden vazgeçiren iş yeri sahibi Hacı Ali Menekşe'nin (69) emekli albay olduğu öğrenildi.

Menekşe'nin elinde tüfekle iş yerini soymak isteyen Ümit Ç'ye kendisinin de silahlı olduğunu söyleyip, öğüt verdikten sonra sorununu birlikte çözmeyi teklif ederek eyleminden vazgeçirip teslim olmaya ikna ettiği belirtildi.

Bu arada, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri zanlı Ümit Ç'nin olayla bağlantısı olduğu öne sürülen arkadaşları Gani K. (21) ve Eren T'yi (25) de gözaltına aldı.

Şüphelilerin birlikte soygunu planladıktan sonra Eren T'nin kiraladığı araçla olay yerine gittikleri ve Ümit Ç'nin Gani K'ye ait ruhsatsız pompalı tüfekle soygunu gerçekleştirmek için içeriye girdiği, Gani K'nin de dışarıda gözcülük yaptığı ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ümit Ç. tutuklandı, diğer ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY

İbo Osman Caddesi'nde Hacı Ali Menekşe'ye ait kuyumcu dükkanına 8 Temmuz'da pompalı tüfekle giren Ümit Ç. soygun girişiminde bulunmuş, iş yeri sahibi Menekşe güvenlik butonuna basarak şüpheliyi ikna etmeye çalışmıştı.

Ümit T. kuyumcu dükkanına girip, pompalı tüfeği Hacı Ali Menekşe’ye doğrultarak, “Altın ve paraları çantaya koyun” diyerek, diğer elindeki çantayı cam vitrinin üzerine koydu. Bunun üzerine Menekşe de silahını çıkartıp, Ümit’e doğrultup, “Gençliğine yazık. Burada benden altın alamazsın. Sen de ben de silahlıyız. Ya sen beni vuracaksın ya da ben seni. Bir altın için beni mi öldüreceksin? Hadi gel, vazgeç şu işten. Ne derdin varsa oturup konuşalım” dedi.

Bunun üzerine korkuya kapılıp, tereddüt eden Ümit Ç. elindeki pompalı tüfeği Hacı Ali Menekşe’ye verdi. Menekşe hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis Ümit’i, sonra da olay yerinden kaçıp kayıplara karışan diğer iki zanlıyı yakaladı. Ümit Ç. ifadesinde, “Bir süredir işsizdim. Hastayım ve ameliyat olmam gerekiyordu. Ben de arkadaşlarımla birlikte kuyumcu soymaya karar verdim. 3-5 altın alıp çıkacaktık. Çok pişmanım” dediği öğrenildi.