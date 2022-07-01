Kuyruk Sokumu Kayması Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? - Kuyruk Sokumu Kayması Belirtileri ve Tedavisi

Sırt ve leğen kemiğinin birbirine bağlanarak senkronize bir şekilde hareket etmesini sağlayan kuyruk sokumu kemiğinin sağlıklı olması, günlük hayat içerisindeki hareketler için çok önemli bir yere sahiptir. İşte, kuyruk sokumu ve kayması hakkında bilinmesi gerekenler.

Kuyruk Sokumu Kayması Nedir?

Kuyruk sokumu kayması, omurganın alt tarafında yer alan ve farklı nedenler ile yerinden oynaması ile meydana gelen bir durumdur. Leğen ve sırt kemiği arasındaki senkronizasyonun bozulmasına yol açan kuyruk sokumu kayması, kişilerin hareketlerini kısıtlar.

Kuyruk Sokumu Kayması Neden Olur?

Kuyruk sokumu kaymasının meydana gelmesinin farklı sebepleri bulunur. Kişiler dikkatsiz bir şekilde ağır bir yük kaldırırsa burada kuyruk sokumu kayması meydana gelebilir. Bunun yanı sıra kaza ya da doğum sırasında meydana gelen komplikasyonlar ve genetik bozukluklar da kuyruk sokumu kaymasına yol açabilir. Bu tür sağlık sorunlarının aksine kişilerin kilo alıp verme dönemlerindeki düzensizlik, yaşın ilerlemesi ve kuyruk sokumunda oluşan iltihaplanmalar da kuyruk sokumu kaymasına sebebiyet verebilir.

Kuyruk Sokumu Kayması Nasıl Geçer?

Kuyruk sokumu kaymasının meydana gelmesi ile birlikte uzman hekimler tarafından tedavi uygulanması gerekmektedir. Kişiler yanlış bir hareket ile kaymanın meydana getirdiği olumsuz etkileri daha büyük boyutlara taşıyabilir. Burada kuyruk sokumu kaymasının geçmesi için fizik tedavi ilk başvurulan yöntemdir. Bunun yanı sıra lokla enjeksiyonlar ve cerrahi müdahaleler de kuyruk sokumu kaymasının seviyesine göre değişkenlik gösterebilir. Kuyruk sokumu kayması ile birlikte ağır ve sancılı bir dönem de olacağı için ağrı kesici ilaçlar ve iğneler de uygulanabilir.

Kuyruk Sokumu Kayması Evde Tedavi Yolları

Kuyruk sokumu kayması medyana geldiğinde doktor müdahalesinin ardından evde ağrıyı ve acıyı azaltmanın yanı sıra tedavi sürecinin hızlanması için bazı yöntemler uygulanabilir. Bunlardan biri masajdır. Doğru masaj teknikleri ile kuyruk sokumu ağrısı azaltılabilir. Bunun yanı sıra buz kompresi ve sıcak su torbası uygulaması da kaymadan dolayı meydana gelen ağrıyı azaltmaya yardımcı olur.

Kuyruk Sokumu Kayması Belirtileri

Kuyruk sokumu kayması nasıl anlaşılır? Sorusu kişiler tarafından en çok merak edilen konuların başında gelir. İşte kuyruk sokumu kaymasının meydana geldiğinin işareti olan belirtiler:

Kuyruk sokumu ağrısı meydana gelen bölgede şiddetli bir ağrı ve acı hissedilir.

Dışkı sırasında şiddetli ağrılar hissedilir.

Kadınlarda cinsel ilişki sırasında kuyruk sokumu bölgesinde ağrılar meydana gelir.

Ayağa kalkarken ya da yürürken hissedilen ağrı ve acılar kuyruk sokumu kaymasının belirtisidir.

Kuyruk Sokumu Kayması Tedavisi

Kuyruk sokumu kayması tedavisinin doğru yapılması çok önemlidir. Sırt ve leğen kemiklerini birbirine bağlayan ve senkronize hareket etmelerini sağlayan kuyruk sokumunda meydana gelen kaymaya doğru müdahale edilmediği takdirde kişilerde kalıcı hasarlar da ortaya çıkabilir. Bu yüzden kuyruk sokumu kayması belirtileri anlaşıldığı anda doktora başvurulmalı, ardından evde ağrıyı azaltacak ve tedaviyi hızlandıracak yöntemler tercih edilir. Doktora başvurmadan evde tedavi yöntemleri uygulanması sağlık açısından doğru değildir.