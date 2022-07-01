Kaslarda enerji olarak depolanan kreatin bir yıkım ürünüdür. Kreatin vücut tarafından kullanılır ve kreatinine dönüşür. Kişilerin vücutlarındaki kas kütlesine ve cinsiyetine göre değişkenlik gösteren kreatinin kan testleri sayesinde takip edilir. Eğer kreatinin oranı yüksek ya da düşük ise böbrek fonksiyonlarının düzensiz çalıştığı tespit edilir. İşte, kreatinin yüksekliği, sebepleri ve tedavisi hakkında bilinmesi gereken her şey.

Kreatinin Yüksekliği Nedir?

Kreatinin değerleri yapılan kan testlerinde yüksek değerlerde çıkarsa bu böbrek fonksiyonlarında bir sorun olduğuna işaret eder. Kreatinin yüksekliği akut ve kronik böbrek yetmezlikleri sırasında daha da yükselmektedir. Kreatinin yüksekliği ne kadar yüksekse böbrek fonksiyonlarında da bozulma o kadar yüksek seviyelerdedir.

Kreatinin Yüksekliği Neden Olur?

Kreatinin yüksekliğine sebep olan pek çok farklı etken bulunur. Bunların arasında kan hacminde azalma olması, vücudun uzun süreli susuz bırakılması ve enfeksiyonlar yer alır. Bunun yanı sıra kişilerin mesane bölgesinde yaşadıkları sorunlar ve üretra taşları da kreatinin değerlerinin yükselmesine yol açabilir. Kişilerin farklı hastalıkları sebebi le kullandıkları ilaçlar da kreatinin seviyesinin yükselmesine neden olan etkenler arasında yer alır.

Kreatinin Yüksekliği Belirtileri

Kreatinin yüksekliğinin meydana gelmesi ile ortaya çıkan belirtiler aşağıdaki gibidir:

Mide bulantısı gerçekleşir.

Kişi sık sık kusar.

İdrara çıkma ihtiyacı artar. İdrar sırasında ise kan ve ağrı görülebilir.

Tansiyonda yükselme meydana gelebilir.

Kas krampları yaşanabilir.

Göğüs ağrıları meydana gelir.

Vücutta ödem birikmesi meydana gelir.

Kişi nefes alıp verirken zorlanır.

Cilt kuruluğu meydana gelir.

Kreatinin Yüksekliği Neye Sebep Olur?

Kreatinin seviyesinin yükselmesi ile birlikte ilk olarak böbrekler zarar görür. Artan kreatinin değerleri kişinin böbrek fonksiyonlarının düzgün çalışmasına engel olur. Kreatinin yüksekliği kronik böbrek hastalıklarına yol açarken, kanın da doğru bir şekilde süzülmesine engel olur ve vücut sağlık için olumsuz olan atıkları idrar yolu ile dışarıya atamaz.

Kreatinin Yüksekliği Kaç Olursa Tehlikeli?

Kreatinin seviyesi kan testleri ile tespit edilmektedir. Bu yüzden belirli aralıklar ile kan testleri yapılmalı ve kreatinin değerleri ölçülmelidir. İnan sağlığı için kreatinin değerlerinin 3 mg / dL seviyesinin altında olması gerekmektedir. Eğer yapılan testlerde kreatinin seviyesi 4 mg / dL ve üstü seviyelerde seyrediyorsa kontrol altına alınması ve kreatinin seviyesinin düşürülmesi gerekir. Kreatinin seviyesinin 10- 12 mg / dL seviyesinin üzerinde olması ise kişinin diyalize girmesine yol açacaktır. Bu da böbrek fonksiyonlarının son derece bozulduğu ve artık sağlıklı çalışmadığının kanıtıdır.

Kreatinin Değeri Düşürmek İçin Ne Yapmalı?

Yüksek seviyelerde olan kreatinin düşürülmesi için doktorlar tarafından müdahale ve tedavi uygulanmalıdır. Böbrek hastalığına sebep olan kreatinin yüksekliği göz ardı edilebilecek bir durum olmadığı için kişiler dikkatli olmalıdır. Kişiler kreatinin yüksekliği ile birlikte sıvı alımını yükseltmeli ve günde içilen su miktarını arttırmalıdır. Aynı zamanda yağlı ve sağlıksız yiyecekleri tüketmekten de uzak durmalıdır. Bunun yanı sıra kişiler evde de kreatinin yüksekliği için bazı yöntemleri kullanılabilir. Bunlar bitkisel yöntemlerdir. Kreatinin yüksekliği için evde kullanılabilecek bitkiler aşağıdaki gibidir:

Papatya çayı, tarçın, karahindiba kökü, ısırgan otu ve Sibirya ginsengi.