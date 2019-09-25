Kuymak tarifi, nasıl yapılır?

Kuymak Trabzon yöresine ait peynirle yapılan yöresel bir lezzettir. İplik iplik olan o peynirin ağızda bırakan tadı gerçekten inanılmaz! Mutlaka denenmesi gereken bir tariftir. Bu tarifi sizler için denenmiş olan bir tariften sunmak istedik

Kuymak Tarifi Malzemeleri:

4 yemek kaşığı mısır unu

2 su bardağı su

2 yemek kaşığı tereyağı

1 kase kadar telli peynir, imansız peynir ve kaşar peyniri karışımı

Bir miktar tuz

Kuymak Tarifi Hazırlanması:

Bir teflon tava içine tereyağı konularak eritilir.

Mısır unu ve yeteri kadar tuz ilave edilip kavrulmak üzere karıştırılır.

Rengi ve kokusu belli olunca 2 bardak soğuk su katılır ve sürekli karıştırılır.

Suyu çekene ve yağ üzerine çıkana kadar yaklaşık 5 dakika kısık ateşte pişmeye bırakılır.

Sonra peynirli karışım eklenir çok fazla karıştırılmadan peynir eriyinceye ve tereyağı üste çıkana kadar pişirilir.

Ocaktan alınır ve sıcak olarak servis edilir.

Afiyet olsun!