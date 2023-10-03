Bir kez denedikten sonra her kahvaltının gözdelerinden olmaya aday kuymak tarifi araştırılıyor. Karadeniz'in yöresel lezzetlerinden olan kuymak, MasterChef programı ile gündeme geldi. Peki, kuymak nasıl yapılır, püf noktası nedir? İşte, adım adım yapılışı ile (mıhlama) kuymak tarifi...