Kuvvetli rüzgarlar ve bir miktar yağmurlu günler - Son Hava Durumu Tahminleri

Kuvvetli rüzgarlar ve bir miktar yağmurlu günler - Son Hava Durumu Tahminleri

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2023 yılı dünyada meteorolojik rekorlar ile geçiyor, ülkeler kendi ulusal rekorlarını hem yüksek sıcaklık hem de günlük yağış miktarı başlıklarında kırıyor. Ekonomik ve sosyal yaşamı etkileyen şehir selleri, tahıl üretimi yapılan tarlaların su altında kalması ve can kayıpları gibi sonuçları olan büyük afetler geçiriyoruz.

Türkiye’de yakın zamanda yaşadığımız ikiz deprem, bir kaya gibi yüreklerde otururken başka bir afetin üzerine uzun konuşulamıyor. Gelecekte daha büyük şehir selleri oluşursa ne yaparız, kayıpların azaltılması üzerine bugün ne yapmalıyız gibi tartışmalar gündemde kısa kalıyor.

6 Şubat’tan beri hayatın akışı içerisinde, depremi yaşamamış olanlarımız da dahil yaralı bereli yolumuza devam ediyoruz.

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Hava olayları ise şiddetleniyor.

Yunanistan’da müstakil evlerin çatılarına kadar yükselen su, Hong Kong’da tamamen sel altında kalmış evler ve araçlar, halen kurtarılmayı bekleyenlerin haberlerini izliyoruz. Ülkemizin ormanlık ve içinden dereler geçen yeşil alanlarında verdiğimiz 5 can kaybı ve İstanbul’da 2 kayıp ile bu Eylül’ün ikinci haftasına uzanıyoruz.

Bu hafta havalar genel olarak yağışsız, Marmara’da tıpkı bugün olduğu gibi Pazar ve Pazartesi de kuvvetli poyrazlı olacak. İstanbul’da hava sıcaklıkları 24-25°C hissediliyor ancak güneş altında yine 30°C gibi bir yaz havası mevcut.

Gölgeler Ankara’da üşütüyor, İç Anadolu genelinde 11-12 Eylül sıcaklıkların azaldığını hissederiz. 13-14 Eylül ve devamında birkaç gün ise yeniden bir ısınma söz konusu. Fakat artık ısınsa bile Ankara 25-26°C’lere, İstanbul 27-28°C’lere yükselebiliyor.

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İzmir ve daha güneyinde ise yaz havası sürüyor, gündüz 32°C geceler ise 19-20°C gibi sıcaklıklarla geçiyor.

Yağmurlar nerede diye bakınca,

İstanbul yarın bulutların arttığı, öğlen-akşam aralığında yağmur geçişleri görebileceğimiz bir pazar günü geçirecek. İstanbul’daki yağmur şimdilik hayatı olumsuz etkilemez görünüyor, şehrin kuzey ilçeleri ile Anadolu yakası bir miktar daha fazla yağış alabilir. Pazar gecesi hava açık görünüyor.

Pazar Karadeniz’in doğu kesimlerinde de gök gürültülü yağmur muhtemeldir, Rize-Artvin en çok yağan merkezler olacak.

Pazartesi günü Marmara’da yine kuvvetli poyraz rüzgarı ile başlıyor, sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir epey rüzgarlanıyor. Bu durum okulların açıldığı sabah (özellikle küçükleri) biraz üşütebilir. Gerekli giysi takviyesini yapmakta yarar var, gölge ve esintili bir alanda hissedilen sıcaklık sabah saatleri 18-19°C’lere kadar düşüyor.

Pazartesi Ankara, İzmir ve güney kıyıları ile güneydoğu genelinde güneşli geçecek, Doğu Anadolu’nun iyice doğusunda ve Doğu Karadeniz’de ise 11 Eylül yağmur görüntüsü var. Iğdır, Kars, Ardahan, Artvin, Rize ve Trabzon haftaya yağmurlu başlayacak görünüyor.

12 Eylül Salı günü de Karadeniz ve İç Anadolu serinliği iyiden iyiye hisseder, ancak haftaya çarşambadan itibaren hava sıcaklıkları Türkiye genelinde 2 ila 6 derece yükselecek, yeniden bir yaz tadı verecek görünüyor.