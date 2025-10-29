Habertürk
        Kuveyt Nerede, Hangi Ülkede? Kuveyt Nerenin, Hangi Ülkenin Şehri?

        Kuveyt Nerede, Hangi Ülkede? Kuveyt Nerenin, Hangi Ülkenin Şehri?

        Kuveyt, Arap Yarımadası'nın kuzeydoğusunda, Basra Körfezi'nin batı kıyısında yer alan, stratejik konumu ve zengin doğal kaynaklarıyla öne çıkan bağımsız bir Orta Doğu ülkesidir. Resmî adı Kuveyt Devleti (State of Kuwait) olan ülke, yüzölçümü bakımından küçük olsa da ekonomik gücü, bölgesel etkisi ve modern şehirleşme yapısıyla dikkat çeker. Bu yazımızda Kuveyt Nerede, Hangi Ülkede? Kuveyt Nerenin, Hangi Ülkenin Şehri? Sorularına cevaplar bulacağız.

        Giriş: 29.10.2025 - 16:52 Güncelleme: 29.10.2025 - 16:52
        Kuveyt Nerede?
        Kuveyt’in Coğrafi Konumu

        Kuveyt, Arap Yarımadası’nın kuzeydoğusunda, Basra Körfezi’nin batı kıyısında yer alan, stratejik konumu ve zengin doğal kaynaklarıyla öne çıkan bağımsız bir Orta Doğu ülkesidir. Resmî adı Kuveyt Devleti (State of Kuwait) olan ülke, yüzölçümü bakımından küçük olsa da ekonomik gücü, bölgesel etkisi ve modern şehirleşme yapısıyla dikkat çeker. Kuveyt bir şehir değil, kendi yönetimi, anayasası ve hükümeti bulunan egemen bir devlettir.

        Kuveyt’in Sınır Komşuları ve Stratejik Önemi

        Kuveyt’in kuzeyinde Irak, güneyinde Suudi Arabistan, doğusunda ise Basra Körfezi yer alır. Bu konum, ülkeye hem ekonomik hem de askeri açıdan stratejik bir önem kazandırmaktadır. Basra Körfezi kıyısında yer alması sayesinde deniz ticareti, enerji ihracatı ve lojistik faaliyetler açısından oldukça avantajlı bir konuma sahiptir. Ayrıca ülke, 1990 yılında Irak tarafından işgal edilmesine rağmen, 1991’de gerçekleşen Körfez Savaşı sonrasında bağımsızlığını yeniden kazanarak hızlı bir yeniden yapılanma sürecine girmiştir.

        Kuveyt Şehri ve Ülkenin Yapısı

        Kuveyt’in başkenti, ülkeye adını veren Kuveyt Şehri (Kuwait City)’dir. Başkent, ülkenin siyasi, ekonomik, kültürel ve finansal merkezidir. Modern gökdelenleri, gelişmiş ulaşım ağı, lüks alışveriş merkezleri, üniversiteleri ve kültür merkezleriyle Orta Doğu’nun gelişmiş şehirlerinden biri olarak kabul edilir. Kuveyt Şehri aynı zamanda ülkenin yönetim organlarının, bakanlıkların ve yabancı elçiliklerin bulunduğu merkezdir.

        Ekonomik Yapı ve Petrol Zenginliği

        Kuveyt ekonomisi büyük oranda petrol ve doğalgaz ihracatına dayanır. Ülke, dünyanın en büyük petrol rezervlerinden birine sahip olup, gelirinin yaklaşık %90’ı petrol gelirlerinden elde edilir. Bu ekonomik zenginlik, kişi başına düşen milli gelir açısından Kuveyt’i dünyanın en varlıklı ülkelerinden biri yapmaktadır. Ayrıca ülke, enerji dışı sektörlerde de büyümeyi hedefleyerek finans, teknoloji ve altyapı yatırımlarına ağırlık vermektedir.

        Dil, Para Birimi ve Yönetim Şekli

        Kuveyt’in resmî dili Arapça, para birimi ise Kuveyt Dinarı (KWD)’dır. Kuveyt Dinarı, uluslararası döviz piyasalarında değeri en yüksek para birimi olarak kabul edilmektedir. Ülkenin yönetim biçimi anayasal monarşidir ve yönetim, 18. yüzyıldan bu yana el-Sabah Hanedanı tarafından sürdürülmektedir. Parlamento sistemi bulunmakta olup, halkın seçtiği temsilcilerle danışma meclisi görev yapmaktadır.

        Kültürel Yapı ve Toplumsal Özellikler

        Kültürel açıdan bakıldığında Kuveyt, geleneksel Arap yaşam tarzını modern unsurlarla harmanlayan özgün bir yapıya sahiptir. Halkın büyük bir kısmı Müslümandır ve toplumsal yaşam İslam kültürü çerçevesinde şekillenmiştir. Ülke genelinde eğitim ve sağlık hizmetleri oldukça gelişmiştir. Ayrıca Kuveyt, Orta Doğu’da kadınların siyasal haklar kazandığı ilk ülkelerden biridir.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
