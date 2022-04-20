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Kutlu doğum haftası mesajları: En güzel, resimli kutlu doğum haftası mesajları, Mevlid-i Nebi haftası mesajları ve sözleri

Kutlu doğum haftası mesajları: En güzel, resimli Mevlid-i Nebi haftası mesajları ve sözleri

Kutlu Doğum Haftası mesajları ve sözleri paylaşılmaya başlandı. 20 Nisan 571 yılında doğan Peygamber Efendimizin doğum günü Kutlu Doğum Haftasında tüm İslam alemince kutlanıyor.Her yıl Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlenirken vatandaşlar sevdiklerinin bu özel gününü kutlamak istiyor. İşte, Duygu yüklü, anlamlı ve resimli Kutlu Doğum Haftası mesajları ve sözleri...

20.04.2022 - 22:29 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Peygamberimizin doğum tarihini içerisinde bulunduran Kutlu Doğum Haftası 14-20 Nisan tarihleri arasına denk geliyor. Yüce Allah'ın "Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım" dediği Hz.Muhammed 20 Nisan 571 yılında dünyaya teşrif etti. Hz.Muhammed'in dünyaya teşrif ettiği bu hafta tüm İslam alemi tarafından Kutlu Doğum Haftası olarak kutlanıyor. İslam alemince bayram havasında kutlanan bu haftada etkinlikler gerçekleştiriliyor. Sevdiklerinin Mevlid-i Nebi Haftasını kutlamak isteyen binlerce Müslüman, en güzel, resimli kutlu doğum haftası mesajlarını araştırıyor. İşte, Mevlid-i Nebi haftası mesajları ve sözleri...

  • KUTLU DOĞUM HAFTASI MESAJLARI

    TeşrifiTeşrifinle müşerref eyle şu garibi, her açan gülde seni gören muzdaribi. Ey ümmetinin eşsiz şefaat sahibi, gel sevindir, bak Yakub'a döndü gözlerim.

    Hazret-i Ali; "Resûlullah efendimizin doğum zamanına kıymet verip, mevlid-i şerîf okunmasına sebeb olan, dünyâdan îmânla gider" buyurmuşlardır.

  • İki cihân sultânının, doğduğu ay geldi yine, ilm u meârif kânının, doğduğu ay geldi yine, gelsün şefâat isteyen, bulsun safâ anı seven, ol sâhib-i hulk-i hasen, doğduğu ay geldi yine. Kutlu doğum haftanız mübarek olsun.

    Hâzret-i Ömer; "Resûlullah efendimizin doğum zamanına kıymet veren, İslâm'a kıymet vermiştir."

  • Bu dünyada sana hasret yaşıyoruz Ya Rasul Allah, bu dünyada göremedik nur yüzünü, olamadık yanında, savaşamadık da şehid bile olamadık senin yolunda. Bu aciz ümmetini ne olur sev Ya Rasul Allah.

  • Yaratılmışların en hayırlısı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem için duygularımızı dile getirdiğimiz şu mübarek günde salat ve selam O'na olsun... Kutlu doğum haftanız mübarek olsun.

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