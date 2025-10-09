Türkiye’nin kültür ve sanat hayatına yön veren en köklü kurumlarından Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, 90'ıncı kuruluş yıl dönümünü büyük bir sanat gösterisiyle kutlamaya hazırlanıyor.

'Bir Milletin Sesi: Işığın Yolunda 90. Yıl' başlıklı özel etkinlik, 21 Ekim’de AKM’de sanatseverlerle buluşacak.

Bir asra yaklaşan köklü bir sanat kurumunun kültürel mirasını ve sanatsal birikimini yansıtan gösteri, Türkiye’nin zengin kültürel dokusunu farklı sanat dallarıyla sahneye taşıyacak. Senfonik müzikten halk danslarına, mehter müziğinden sema geleneğine, halk müziğimizin köklü ezgilerinden klasik Türk müziğinin zarif nağmelerine ve tiyatronun anlatım gücüne kadar uzanan geniş bir yelpazede hazırlanan etkinlik, sanatın tüm renklerini bir araya getiriyor.

Yaklaşık 200 sanatçının sahne alacağı bu büyük konser, hem geçmişe bir saygı duruşu niteliği taşıyor hem de Türk sanatının geleceğine ışık tutmayı amaçlıyor. Programın genel sanat yönetmenliğini Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, müzik direktörlüğü ve orkestra şefliğini ise İhsan Özer üstleniyor.

Cumhuriyet dönemiyle birlikte temelleri atılan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, 90 yıldır sanatın farklı disiplinlerinde binlerce sanatçıyı yetiştirmiş, Türkiye’nin kültürel birikimini kuşaktan kuşağa aktarmayı görev edinmiştir. Bu özel etkinlik, kurumun sanatı yalnızca üretmekle kalmayıp onu toplumun her kesimine ulaştırma misyonunun da güçlü bir yansıması olacak. Bir Milletin Sesi: Işığın Yolunda 90. Yıl; 21 Ekim saat 20.00’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda.