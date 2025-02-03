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        Haberler Gündem Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı - Güncel haberler

        Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

        Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 18:13 Güncelleme: 03.02.2025 - 18:13
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        Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde sattıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine baskın yaptı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 5 bin uyuşturucu hap ve 2 bin 618 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan R.K, İ.E, S.K. ve Y.C.Z. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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