Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde akademisyen olan atölyenin kursiyerlerinden Prof. Dr. Duygu Perçin Renders ise "Başladığımızda bir takım teknikler öğrenmemiz gerekiyor, öğrenebileceğimiz en güzel teknik de kuş yuvalarıydı. Kuş yuvalarını yaparken farklı teknikler öğrendik, bir taraftan da tarihini öğrendik. Keşke bunları Kütahya'da bir yerlere assaydık, dedim. Beni çok büyük ciddiyetle karşıladılar. Kütahya'nın böyle güzelliklere, böyle dokunuşlara ihtiyacı var" diye konuştu.