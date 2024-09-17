Kütahya'da kursiyerlerin seramik kuş evleri sergisi
Kütahya'da, "Kuşlarla Hatırladığımız Değerler" konulu sergi ve konser, vatandaşlardan ilgi gördü. Sergide Ekrem Avlupınar'ın sanat atölyesinde eğitim alan kursiyerler tarafından yapılan seramik kuş evleri yer aldı
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Kütahya'da Bekir Avlupınar Caddesi'nde üzerinde "Kuşlarla Hatırladığımız Değerler" konulu program kapsamında sergi ve konser düzenlendi.
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Sergide, Avlupınar Sanat Atölyesi'nde eğitim alan kursiyerlerin seramik kuş evleri yer aldı.
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Atölye sahibi Ekrem Avlupınar, programda yaptığı konuşmada, atölyenin 2022 yılında faaliyete başlamış olmasına rağmen kısa sürede kültür ve sanat alanında çok sayıda profesyonel öğrenci yetiştirdiğini belirttti.
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Avlupınar, "Atölyemiz, yaşı kaç olursa olsun kursiyerlerimizin kültür sanat yoluyla ruhsal ve bedensel gelişimlerini olumlu yönde desteklemek, boş zamanlarını sanatla değerlendirmeleri için onlara yol gösterici olmak, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak suretiyle sağlıklı, ahlaklı bireyler yetiştirerek ülke eğitimine katkıda bulunmak ve ayrıca ilimizi ve ülkemizi ulusal, uluslararası kültür ve sanat alanlarında başarı ile temsil edecek nesiller yetiştirmek amacıyla kurulmuştur" dedi.
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Ekrem Avlupınar, sergilenen eserlerin yaklaşık bir buçuk senede yapıldığını ifade etti.
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Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde akademisyen olan atölyenin kursiyerlerinden Prof. Dr. Duygu Perçin Renders ise "Başladığımızda bir takım teknikler öğrenmemiz gerekiyor, öğrenebileceğimiz en güzel teknik de kuş yuvalarıydı. Kuş yuvalarını yaparken farklı teknikler öğrendik, bir taraftan da tarihini öğrendik. Keşke bunları Kütahya'da bir yerlere assaydık, dedim. Beni çok büyük ciddiyetle karşıladılar. Kütahya'nın böyle güzelliklere, böyle dokunuşlara ihtiyacı var" diye konuştu.
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Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür eden Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yıldırım Akgül de "Siz Kütahyalılar ne kadar övünseniz azdır. Çok yeri gezdim, Kütahya gibi kültür ve sanat söz konusu olduğunda altyapısı bu kadar sağlam ve bu kadar zengin başka bir şehre rastlamadım" ifadelerini kullandı.
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