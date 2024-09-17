'Hafize Ana' heykelindeki çalınan zil, Amasya'dan temin edildi
Adile Naşit'in Avcılar'daki heykelindeki zil, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Heykele uygun ölçü ve renkteki zil, Amasya'da bulunarak monte edildi
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Adile Naşit, 'Hababam Sınıfı' serisinde canlandırdığı 'Hafize Ana' ile özdeşleşti. Gülmesi, önlüğü ve teneffüs zilini çalma tarzı, Naşit'i 'Hafize Ana' ile özdeşleştiren unsurların başında geldi.
Öyle ki birçok belediye, 'Hafize Ana'nın heykelini dikti.
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O belediyelerden biri de Avcılar Belediyesi...
Avcılardaki Erol Mumcu Kültür ve Sanat Parkı'nda bulunan 'Hafize Ana' heykelindeki zil, kimliği belirsiz kişilerce çalındı.
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Avcılar Belediyesi, başka bir zili heykele monte etmek istese de uygun ölçü ve renkte olanı bulunamadı. Uygun olan zil, Amasya'dan getirilerek heykele monte edildi.
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Konuyla ilgili konuşan Avcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Emre Remzi Gülşen; "Geçtiğimiz günlerde sanat parkımız içerisinde Türk sinemasının efsane isimlerinden Adile Naşit'e ait olan heykelimizde bir olumsuzluk yaşandığını tespit ettik. Hızlı bir şekilde zarar gören zilin yeniden temin edilerek ait olduğu yerde tekrardan halkla buluşmasını sağlıyoruz' dedi.
Yeni zili heykele takan Yusuf Biçer ise Amasya'dan özel olarak İstanbul'a geldi. Biçer; 'Adile annemizin zilini çalmışlar, beni de aradılar. İstanbul'da bulamadılar, Amasya'da buldum getirdim. Yeni zili, Adile annemizin eline taktık. Güzel de oldu" diye konuştu.
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Yusuf Biçer, yeni zili taktıktan sonra heykelle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
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