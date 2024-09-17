'Hafize Ana' heykelindeki çalınan zil, Amasya'dan temin edildi

Konuyla ilgili konuşan Avcılar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Emre Remzi Gülşen; "Geçtiğimiz günlerde sanat parkımız içerisinde Türk sinemasının efsane isimlerinden Adile Naşit'e ait olan heykelimizde bir olumsuzluk yaşandığını tespit ettik. Hızlı bir şekilde zarar gören zilin yeniden temin edilerek ait olduğu yerde tekrardan halkla buluşmasını sağlıyoruz' dedi.

Yeni zili heykele takan Yusuf Biçer ise Amasya'dan özel olarak İstanbul'a geldi. Biçer; 'Adile annemizin zilini çalmışlar, beni de aradılar. İstanbul'da bulamadılar, Amasya'da buldum getirdim. Yeni zili, Adile annemizin eline taktık. Güzel de oldu" diye konuştu.