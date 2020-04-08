Kütahya Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, tedbirler kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Çakırlar köyünün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

AA'nın haberine göre, salgını önleme tedbirleri kapsamında, Simav'a bağlı Yeşildere köyünün de 29 Mart'ta karantina altına alındığı hatırlatılarak bugünkü kararla Kütahya'da karantina altına alınan yerleşim yeri sayısının iki olduğu ifade edildi.

Jandarma ve sağlık ekiplerinin, karantinaya alınan köyün girişlerinde önlem aldığı görüldü.

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