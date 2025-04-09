Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kütahya'da 3 araç kazaya karıştı; 5 yaralı - Güncel haberler

        3 araç kazaya karıştı: 5 yaralı

        Kütahya'da 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 00:08 Güncelleme: 09.04.2025 - 00:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 araç kazaya karıştı: 5 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kaza, saat 22.00 sıralarında Kütahya- Afyonkarahisar karayolu Ulusoy kavşağı yakınında meydana geldi.

        Afyonkarahisar istikametine seyir halindeyken otomobili arızalanan sürücü M.R.B. (26), yol kenarında durdu.

        Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan H.K. (39) yönetimindeki kamyonet, arızalı aracı fark etmeyerek park halindeki araca, F.D. (44) yönetimindeki otomobil ise kamyonete çarptı.

        Kazada, sürücülerin yanı sıra P.E.B. (11) ile M.D. (17) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Kütahya
        #kütahya haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        Çin'i yüzde 104 ile çarpacak
        Arsenal, Real Madrid'i dağıttı!
        Arsenal, Real Madrid'i dağıttı!
        Netanyahu: Anlaşma olmazsa askeri seçeneğe yönelebiliriz
        Netanyahu: Anlaşma olmazsa askeri seçeneğe yönelebiliriz
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        Babasını dedesi olarak bilmiş!
        Babasını dedesi olarak bilmiş!
        Mahkeme Trump lehine karar verdi
        Mahkeme Trump lehine karar verdi
        Beyaz Saray: iPhone üretimi ABD'de yapılabilir
        Beyaz Saray: iPhone üretimi ABD'de yapılabilir
        Hem savunuyor hem atıyor!
        Hem savunuyor hem atıyor!
        Şişli'deki cinayetin detayları ortaya çıktı
        Şişli'deki cinayetin detayları ortaya çıktı
        30. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        30. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı
        Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı
        Bu restoran kilonuza göre indirim yapıyor!
        Bu restoran kilonuza göre indirim yapıyor!
        Kalaşnikoflu gasp çetesi çökertildi
        Kalaşnikoflu gasp çetesi çökertildi
        Herkes kaybetti, sadece yaşlı kurt kazandı
        Herkes kaybetti, sadece yaşlı kurt kazandı
        Rıdvan Dilmen: Şampiyonluk şansı yüzde 60'a yüzde 40
        Rıdvan Dilmen: Şampiyonluk şansı yüzde 60'a yüzde 40
        819 kişi hakkında kamu davası açıldı
        819 kişi hakkında kamu davası açıldı
        PFDK, Barış Alper ve Kerem'in cezasını açıkladı!
        PFDK, Barış Alper ve Kerem'in cezasını açıkladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!
        Habertürk Anasayfa