Kaza, saat 22.00 sıralarında Kütahya- Afyonkarahisar karayolu Ulusoy kavşağı yakınında meydana geldi.

Afyonkarahisar istikametine seyir halindeyken otomobili arızalanan sürücü M.R.B. (26), yol kenarında durdu.

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Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan H.K. (39) yönetimindeki kamyonet, arızalı aracı fark etmeyerek park halindeki araca, F.D. (44) yönetimindeki otomobil ise kamyonete çarptı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra P.E.B. (11) ile M.D. (17) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.