Kuşluk namazı nasıl kılınır? Kuşluk namazı ne zaman kılınır ve kaç rekattır?

REKLAM advertisement1

İslam'da kuşluk namazı, gün ortasına doğru kılınan nafile bir namazdır ve özellikle sabahın erken saatlerinde bir miktar zaman geçtikten sonra kılınır. Bu namaz, günün bu özel zaman diliminde Allah'a yönelik bir teslimiyet ve şükür ifadesi olarak görülür. Kuşluk namazı, 2 rekat olarak başlayıp genellikle 4, 8 veya 12 rekat şeklinde kılınabilir. Her iki rekatta selam verilerek namaz tamamlanır. İşte kuşluk namazının kılınışı, zamanı ve rekat sayısı hakkında detaylı bilgiler:

Kuşluk Namazı Kaç Rekat?

Kuşluk diğer bir adıyla duha namazı; güneşin doğumundan yaklaşık 40-50 dakika geçmesinden itibaren öğle vaktine yaklaşık 10 dakika kalıncaya kadar kılınabilen nafile bir namazdır. Hadis kaynaklarında kılınması sıklıkla önerilen kuşluk namazı; iki rekattan on iki rekata kadar kılınabilir (Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 78-84). Sahih hadis kaynaklarının kuşluk namazının fazileti ve sevabı şöyle nakledilmiştir:

REKLAM

Ebu Zer (ra) şöyle dedi:

Hz. Peygamber şöyle buyurdu:

“Sizden her birinizin eklemlerine bir sadaka vermesi vaciptir! Her tesbih, bir sadakadır! Her tahmid, bir sadakadır! Her tahlil, bir sadakadır! Her tekbir, bir sadakadır! İyiliği emretmek, bir sadakadır! Kötülüğü yasaklamak, bir sadakadır! Kişinin iki rekât kıldığı duha namazı o vucubiyete kifayet eder!” Müslim 720/84, Ebu Avane 2/266, Ebu Davud 1285, Beyhaki 3/47, Ahmed bin Hanbel Müsned 5/167, 178, Albânî İrvau’l-Ğalil Fi Tahrici Ehadisi Menari’s-Sebil 461

Kuşluk Namazı Ne Zaman Kılınır? Kuşluk namazı güneşin doğup, ufukta beş derece yani bir mızrak boyu yükseldiğinde ve kerahet vakti çıktığında kılınabilen bir namazdır. Güncel saat bilgileri Diyanet İşleri Başkanlığının sitesinden takip edilebilir. Faziletli olduğu çokça rivayet edilen kuşluk namazı ile ilgili olarak Hz. Muhammed kuşluk namazı ile ilgili şöyle rivayet etmiştir: “Allah Tebareke ve Teâlâ şöyle buyuruyor; Ey Ademoğlu! Gündüzün evvelinde (kuşluk vakti) benim için dört rekât namaz kıl ki, gündüzün sonunda sana kifayet edeyim.” REKLAM Kuşluk Namazı Nasıl Kılınır? Kuşluk namazı sabah namazından sonra gün ağardıktan sonra namaz kılmanın uygun olduğu saatlerde öğlen namazına kadar olan süre içerisinde kılınabilir. Bu noktada kılmanın faziletli olduğu rivayet edilen kuşluk namazı ile ilgili en çok yapılan aramalar ise “4-8-12 rekat kuşluk namazı nasıl kılınır” sorusunun yanıtıdır. Kuşluk namazının 2 rekattan 10 rekata kadar kılınabileceği ifade edilir. işte 4 rekatlık kuşluk namazı kılınışı: Her ibadetin başı niyet olduğuna göre Besmele çekilerek “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için duha namazını kılmaya” denilir.

Birinci Rekat: Sübhaneke duası okunur.

Euzü besmele çekilerek Fatiha suresi okunur.

Fatiha’dan sonra zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim okunur.

Rükûya eğilerek 3 defa "Sübhane Rabbiyel Azîm" denilir,

Ardından secdeye giderek peş peşe iki defa olacak şekilde her secdede 3'er defa, "Sübhane Rabbiyel Aliyyil âlâ" denilir.

Allahu Ekber denilerek ayağa kalkılıp 2. Rekata hazırlanılır. İkinci Rekat: REKLAM Besmele çekilerek Fatiha suresi okunur

Ardından zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim okunur,

Rükûya eğilerek 3 defa "Sübhane Rabbiyel Azîm" denilir,

Ardından secdeye giderek peş peşe iki defa olacak şekilde her secdede 3'er defa, "Sübhane Rabbiyel Aliyyil âlâ" denilir.

Tahiyyata oturulur. Ettehiyyatü, salli, bârik ve Rabbena duaları okunarak önce sağ tarafa, sonra sol tarafa selam verilir.

“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız. Kuşluk namazı kaç rekat kılınacaksa yukarıdaki gibi ikişer rekatlık olarak kılınabilir. Kuşluk namazı ile ilgili olarak Ukbe b. Âmir’in “Resûlullah bize, kuşluk vaktiyle ilgili olan Şems suresiyle Duhâ suresini okuyarak kuşluk namazını kılmamızı emretti” şeklindeki rivayetinden hareketle bu iki surenin okunması tavsiye edilmiştir. (Ahmed b. Hüseyin el-Beyhakī, I, 328; İbn Hacer, III, 298; Bedreddin el-Aynî, VII, 240). Diğer yandan hadis ve fıkıh bilgini Nevevi İhlas suresinin Kur’an’ın üçte birine, Kâfirûn suresinin dörtte birine denk olduğuna dair rivayetlere dayanarak kuşluk namazında bu sureleri okumanın da sünnet olduğu görüşünü ileri sürmüştür.(Şerḥu Müslim, II, 117). Akşam namazı nasıl kılınır?

ÖNERİLEN VİDEO