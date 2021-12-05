2 Aralık 2021 Perşembe günü saat 06.10 ve 11.25’te, Kuşadası açıklarında 2 ayrı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Ekipler tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 57 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresine teslim edildi.

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