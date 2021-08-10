Kuşadası'nda 3,8 büyüklüğünde deprem

Deprem, saat 01.36 sıralarında Kuşadası'nda meydana geldi.

AFAD'dan edinilen bilgiye göre, merkez üssü Kuşadası Körfezi olan depremin derinliği 11.35 kilometre ve 3,8 büyüklüğünde kaydedildi.

Deprem kentte yaşayan vatandaşlarda kısa süreli paniğe neden oldu.