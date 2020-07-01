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Kuşadası'nda 2 yeşil deniz kaplumbağası kıyıya vurdu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, erkek yeşil deniz kaplumbağası kıyıya vurmuş halde bulundu. EKODOSD tarafından yapılan açıklamada "Bugüne kadar kıyılarımızda ilk kez bu kadar büyük boyutta bir erkek yeşil deniz kaplumbağası görüldü" ifadelerine yer verildi

01.07.2020 - 09:20 | Güncelleme: ABONE OL
yeşil deniz kaplumbağası
DHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 yeşil deniz kaplumbağası cansız halde sahile vurdu.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğinden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre, Güzelçamlı sahilinde cansız halde deniz kaplumbağası gören vatandaşlar durumu derneğe bildirdi.

Bölgeye gelen dernek başkanı Bahattin Sürücü, kaplumbağanın üzerinde herhangi bir yara izi bulunmadığını belirtti.

Dernek tarafından Kuşadası ve çevresinde 2007 yılından bu yana deniz kaplumbağalarının kayıtlarının tutulduğu belirtilen açıklamada, "Kıyılarımızda görülen 2 kaplumbağa türünden biri olan 'Chelonia mydas' 2 türü yeşil deniz kaplumbağalarının, bölgemizde genellikle küçükleriyle karşılaşmaktayız. Bugüne kadar kıyılarımızda ilk kez bu kadar büyük boyutta bir erkek yeşil deniz kaplumbağası görüldü" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca aynı saatlerde Sevgi Plajı'nda da küçük bir yeşil deniz kaplumbağasının da cansız olarak kıyıya vurduğu belirtildi.

Kaplumbağaların Dalyan’da bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) gönderileceği öğrenildi.

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