Geçmiş zamanda yerleşke olarak da kullanılmış. Genel itibariyle etrafa baktığınızda eski Roma ve Bizans dönemine ait kalıntıları görürsünüz. Doğal bir obruk olduğu için içeride ekosistem devam ediyor. Dış dünyadan bağımsız bir şekilde içeride farklı bir dünya ile karşılaşıyorsunuz. Diğer obruklar kadar tanınmıyor bence insan eli değmediği için daha doğal ve daha güzel” dedi.