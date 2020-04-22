Kurutulmuş Domatesli Mantar Dolma

1 Tepsi İçin

Malzemeler:

1 kutu kültür mantarı

50-80 gram tulum peyniri (tercihen Erzincan)

3-4 dal dereotu

5-6 dal fesleğen

1 çay kaşığı kimyon

4-5 yaprak kurutulmuş domates

Hazırlanışı:

Kültür mantarlarının sap kısımlarını çıkartın. Nemli bir bezle mantarları zedelemeden silin. Peyniri rendeleyin. Kıyılmış yeşillikleri, küçük küçük doğranmış kurutulmuş domatesi ve kimyonu ilave ederek tatlandırın. Bu karışımı mantarların içine paylaştırın. Önceden ısıtılmış 200 dereceye ayarlı fırında, 10-12 dakika kadar kızartın. Ilık servis yapın.