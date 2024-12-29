Akne problemleri sadece estetik olarak sorun çıkarmıyor. Bu estetik kaygının ruh halimiz, özgüvenimiz, stres seviyemiz üzerinde de çok büyük negatif etkisi var. Özellikle genç yaştaki insanlar akne sorunlarından çabucak kurtulmanın yolunu arıyor. Aslında bilim dünyasındaki hızlı gelişmeler dermatologların akne tedavisi pratiklerini geliştirdi hatta dönüştürdü diyebiliriz. Artık cilt üzerine uygulanan tedavilerle sonuç alınamayınca denenen bir yol daha var.

REKLAM advertisement1 Kurutucu akne tedavisi olarak bilinen bu yol, önceleri çok önyargıyla yaklaşılsa da zaman içerisinde getirdiği çözümlerin de etkisiyle pozitif karşılanmaya başladı. Aslında kurutucu akne tedavileri dermatologlar tarafından uygulanan bilimsel bir tedavi ancak yan etkilerinin pek alışılmadık yan etkiler olması ve tedavi sürecinin biraz uzun sürmesi bazıları için tedaviyle ile ilgili soru işaretleri yaratabiliyor.

REKLAM KURUTUCU TEDAVİ AKNE SORUNLARINDA KESİN ÇÖZÜM MÜ? Kurutucu akne tedavisi tıp camiasında "İzotretinoin tedavi" olarak anılıyor. Türk Dermatoloji Derneği tarafından hazırlanan izotretinoin tedavisi kitapçığında yer alan bilgiye göre izotretinoin, A vitamininden üretilen bir ilaç. 1980 yılından beri FDA onayıyla dünyanın pek çok ülkesinde kullanılan bu ilaç, şiddetli akne tedavisinde kullanılan ve hastaların çoğunda pozitif sonuç veren tek kesin tedavi olarak görülüyor.

İzotretinoinin çalışma mantığı basit: Yağ bezelerinin küçülmesine ve yağ üretiminin azalmasına yardım ediyor. Ayrıca siyah ve beyaz nokta olarak bilinen mikrokomedon ve komedonların gelişmesini ve dolayısıyla sivilceye dönmesini de engelliyor. Ortalama 6 ay süren bu tedavilerde başarılı sonuç elde edebilmek için dermatoloğunuzun belirlediği dozun dışına çıkmamanız, belirlenen tedavi süresini bozmamanız gerekiyor.

Birazdan da bahsedeceğimiz yan etkileri hastaların tedaviyi sürdürme motivasyonunu etkileyebiliyor ancak tam burada hastaların sıklıkla yaptığı hata yan etkileri giderici önlemleri almak yerine tedaviyi kesmek oluyor. 6 ay ve üzerinde belirlenen tedavi süresini erken kesen hastalarda aknelerin tekrarlaması sık rastlanan durumlardan biri. REKLAM TEDAVİYİ YARIDA KESMEYİN Tedaviyi kesen hastalar dışında bir de yağ bezeleri çok aktif olan hastalarda ya da farklı incelenmesi gereken değişkenlere sahip hastalarda akne tekrarlanması durumu gözlemlenebilir. İzotretinoin tedavisi büyük ölçüde başarı kaydediyor. Şimdi gelelim kurutucu tedavilerle ilgili halk arasında yanlış bilinen bilgilere ve dikkat edilmesi gerekenlere...

İzotretinoin kısırlık yapmaz: Halk arasında b u tedavinin kısırlık yaptığı söylenir ancak bu doğru değil. Kurutucu akne tedavisi kısırlık yapmaz aksine tedavi sürecinde gebelik risklidir ve istenmez. Tedaviye başlanacak hastaya gebelik düşünüp düşünmediği sorulur ve kesinlikle gebe kalmaması gerektiği söylenir. Gebelik isteyen çiftlerde bu tedavi uygulanmaz. Hatta gebelik için tedavinin üzerinden en az 1 ay geçmesini beklemeleri istenir. Tedavi sürecinde yaşanacak gebelikte bebek sakat doğabilir.

İzotretinoin tedavisinde dudaklar kuruluktan çatlar ve kanar: İşte halk arasındaki en yaygın yanlış bilgi.. İzotretinoin tedavisi bir kurutucu tedavidir. Yağ bezelerini kuruturken cildinizi de kurutur. Aslında bu bilgi biraz doğru biraz yanlıştır. Şöyle ki, eskiden yağlı olan cildiniz bu tedavi sürecinde kuru cilde dönecektir. Evet kurutucu akne tedavisinde cilt kuruluğu, göz kuruluğu, burun ve dudak kuruluğu yaşanır ancak daha ilk haftadan itibaren bu tedavi destekleyici nemlendiricilerle yol alır.

REKLAM NEMLENDİRİCİLER VE DUDAK BALMLARI EN YAKIN ARKADAŞINIZ OLMALI İzotretinoin tedavisine başlayacak birinin ilk kabul etmesi gereken şey önündeki 6 ayı çeşitli nemlendiricilerle beraber geçireceği ve kişisel bakımına her zamankinden fazla dikkat etmesinin şart olduğudur. Kurutucu akne tedavisi sürecinde eğer dudaklarınızı düzenli olarak nemlendirmezseniz, sabah, akşam ve gün içinde cilt nemlendiricinizi sürmezseniz, burun içi nemlendirici kullanmazsanız elbette kurumaya bağlı çatlaklar, dudaklarda ve burunda kuruluğa bağlı kanamalar meydana gelir.

Ancak bu bir sürpriz değil. Dermatologların tedavi ile ilgili daha doz belirlemeden söyleyeceği şey cildi nemlendirmenin çok önemli olduğudur. İzotretinoin tedavisi esnasında cildinizi sürekli nemlendirmeniz gerektiği gibi bol su tüketmeniz de gerekmektedir. YAĞLI YİYECEKLERDEN VE ALKOLDEN KAÇININ Cildinizin nemlendirilmesine ve su içmeye verdiğiniz önemi beslenme listenize de vermeniz gerekecek. İzotretinoin tedavisi a vitamininden üretilen bir ilaç olmasının da etkisiyle kan değerlerinde değişiklik yapabilir, kan yağlarının yükselmesine neden olabilir. Bu yüzden bu tedavi sürecinde beslenmeye dikkat etmek gerekir. Yağlı yiyecekler, abur cubur ve kolesterolün yükselmesine neden olacak yiyeceklerden kaçınmak gerekir.

İzotretinoin tedavisi süresince alkol tüketimine de ara vermek gerekecektir. İzotretinoin alkolle beraber karaciğere yorgunluk verebilir. Bu süreçte yoğun alkol tüketiminden kaçınılması tavsiye edilir. Ayrıca bu tedavi cildinizi kurutup cilt bariyerinizi incelteceği için tedavi sürecinde kaçınmanız ya da çok dikkatli olmanız gereken bir diğer konuda ağda ve epilasyon işlemleridir. Bu işlemler hassas ve incelmiş cildinizin tahriş olmasına ve cildinizde uygulamaya bağlı izler kalmasına neden olabilir.

İzotretinoin tedavisi boyunca cildinizi güneşten, güneşe bağlı yanıklardan ve elbette solaryumdan da korumalısınız. Bu tedavi genellikle sonbahar, kış ve ilk bahar dönemlerinde uygulanır, yaz aylarında uygulanmaz. Bunun nedeni güneş ışınlarının ciltte bırakacağı hasara imkan vermemektir. Lazer operasyon da aynı nedenlerden tedavi sürecinde önerilmez. İzotretinoin tedavisi sürecinde kan bağışında bulunamazsınız. Bu tedavinin uzun ve zorlu görünmesi sizi korkutmasın. Tedavinin koşullara uyum sağlandığı ve gerekli önlemler alındığı sürece hastalar üzerinde kalıcı bir yan etkisi bırakması mümkün değil. Cildinizi nemlendirmeye ve tahriş olmaktan korumaya özen göstermeniz gerektiğini kabul ederseniz pek çok şey otomatik olarak yerine gelecek.