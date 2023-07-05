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Kurumlar vergisi artırılıyor

Torba kanun teklifinde daha önce 2023 için yüzde 20 olarak belirlenen Kurumlar Vergisi oranının yüzde 25 olarak uygulanması öngörüldü

Giriş: 05.07.2023 - 14:59 | Güncelleme: ABONE OL
Kurumlar vergisine zam geliyor
HABERTURK.COM

AK Parti tarafından bugün TBMM Başkanlığına sunulan torba yasa teklifinde şirketlerin kazançları üzerinden alınan kurumlar vergisine ilişkin düzenlemeler yer aldı.

Yasa teklifine göre 2023 yılı için daha önce yüzde 20 olarak belirlenen Kurumlar Vergisi oranı yüzde 25 olarak uygulanacak.

Daha önce finansal kiralama, faktoring, elektronik ödeme şirketleri, sermaye piyasası kurumları, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri için yüzde 25 olarak uygulanan kurumlar vergisi oranı ise yüzde 30 olacak.

Teklifte kurumların aktifindeki gayrimenkullere uygulanan Kurumlar Vergisi indirimi yüzde 50'den yüzde 25'e düşürülürken bu gayrimenkullere uygulanan Katma Değer Vergisi istisnasının kaldırılması öngörüldü.

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