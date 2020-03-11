Kuruluş Osman son bölümü ile ekranlara geldi. ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman 14. bölümünde düştüğü tuzağın farkına varan Osman Bey, Balgay'ın nökerleri tarafından kuşatılan Osman Bey, Kayı halkının gözleri önünde Balgay'ın kılıcıyla yüz yüze gelir. Peki Kuruluş Osman 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kuruluş Osman son bölümde yaşananlar...

KURULUŞ OSMAN 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman 15. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden ulaşabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

“Yaptıklarının bedelini kayılar değil; sen ödeyeceksin!”

Babasının postu için Moğol’la iş tutan amcasının otağına gelen Osman Bey ancak oklarla durdurulabilmişti. Osman Bey’i asıl yıkan ise, atılan oklar değil, Dündar Bey’in çadırından çıkan Moğol Komutanı Balgay olacaktır. Balgay’ın elinde ise, Osman Bey’in ondan geri aldığı Cengizhan’ın Yasaları vardır. Balgay o yasaları Batur’un ihaneti ile eline almıştır. Moğolları arkasına alan Dündar bey ise tehditlerine devam etmektedir. “Yaptıklarının bedelini kayılar değil; sen ödeyeceksin. Yaktığın isyan ateşinde sen de yanacaksın!”

“Çakalların hükmü kurtlar ayağa kalkana kadardır!”

Osman Bey tuzağa düştüğünü anlamıştır ve artık bu işin geri dönüşü yoktur. Ya şehit olacak, ya da hürriyet ateşini yakmaya devam edecektir. “Çakalların hükmü kurtlar ayağa kalkana kadardır!” diyen Osman bey, ihanetlerin hesabını sormaya önce Balgay’la dövüşerek başlar.