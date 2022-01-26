DİDEM BALÇIN KİMDİR?



Didem Balçın, 18 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Özlem adında bir ablası vardır. İstanbullu olan annesi Nur Balçın, 1975 yılında Japonya'da düzenlenen Miss Beauty'de Türkiye'yi temsil etti. TRT Radyosu'nda çalışan babası Gazianteplidir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro ve Oyunculuk Bölümünden mezun oldu.



Taksim-Tünel tarafında ablası ile birlikte "Doda Sanat" adlı bir okul açtı.



2007 yılında Haluk Bilginer ve Sumru Yavrucuk'un başrolllerinde oynadığı "Sevgili Dünürüm" adlı dizide Didem rolünü oynarkenEngin Altan Düzyatan,Cengiz Bozkurt, Rojda Demirer, Halil SezaiParacıkoğlu, Nevra Serezli, Aylin Kontente ile birlikte oldu.