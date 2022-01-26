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Kuruluş Osman Selcan Hatun ölecek mi? Kuruluş Osman Selcan Hatun kimdir, nasıl öldü, kaç yaşındaydı?

Kuruluş Osman Selcan Hatun ölüyor mu? Tarihte Selcan Hatun kimdir, kaç yaşında ve nasıl öldü?

Ekranların popüler dizilerinden biri olan Kuruluş Osman dizisinde Selcan Hatun'u Didem Balçın canlandırıyor. Peki Selcan Hatun kimdir, kaç yaşında? İşte hem Selcan Hatun hem de karakteri canlandıran Didem Balçın'ın hayat hikayesine ilişkin detaylar...

26.01.2022 - 17:10 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • ATV sevilen tarihi dizilerinden biri olan Kuruluş Osman, bu akşam yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkıyor. İlgiyle takip edilen dizini bu akşamki bölümünde Selcan Hatun'un akıbeti heyecan uyandıracak. Peki Kuruluş Osman Selcan Hatun kimdir ve tarihte var mıdır? İşte hem Selcan Hatun hem de karakteri canlandıran Didem Balçın hakkında bilgiler...

     

  • SELCAN HATUN KİMDİR?

    Diriliş Ertuğrul dizisinde Selacan Hatun, Süleyman Şah’ın oğlu Gündoğdu’nun eşini canlandırıyor. Süleyman Şah’tan sonra kocasının obanın başına geçmesi için ihtiraslı davranmaktadır. Selcan Hatun Dede Korkut Hikayeleri'nde geçmektedir.

    Selcan Hatun'un nasıl öldüğü ise bilinmemektedir.

  • DİDEM BALÇIN KİMDİR?

    Didem Balçın, 18 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Özlem adında bir ablası vardır. İstanbullu olan annesi Nur Balçın, 1975 yılında Japonya'da düzenlenen Miss Beauty'de Türkiye'yi temsil etti. TRT Radyosu'nda çalışan babası Gazianteplidir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro ve Oyunculuk Bölümünden mezun oldu.

    Taksim-Tünel tarafında ablası ile birlikte "Doda Sanat" adlı bir okul açtı.

    2007 yılında Haluk Bilginer ve Sumru Yavrucuk'un başrolllerinde oynadığı "Sevgili Dünürüm" adlı dizide Didem rolünü oynarkenEngin Altan Düzyatan,Cengiz Bozkurt, Rojda Demirer, Halil SezaiParacıkoğlu, Nevra Serezli, Aylin Kontente ile birlikte oldu.

     

     

  • 2011 yılında "Firar" adlı dizide Gönül karakterini canlandırırken Caner Cindoruk,İsmail Hacıoğlu, Engin Şenkan, Ece Çeşmioğlu, Eda Özerkan, Haldun Boysan ile beraber rol aldı.

    2014 yılında "Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı" adlı sinema filminde Timur Acar,Şevket Çoruh, Gürkan Uygun, Ceyhun Yılmaz, İlker Ayrık başrolleri paylaşırlarken Didem Balçın da Fatma karakterini canlandırmıştır.

    10 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de başlayan "Diriliş: Ertuğrul Gazi" adlı dizideEngin Altan Düzyatan, Ertuğrul Gazi'yi canlandırırken Esra Bilgiç, Halime Hatun karakterini canlandırdı. Diğer rollerde ise Kaan Taşaner, Didem Balçın,Serdar Gökhan, Hülya Darcan, Levent Öktem, Hakan Vanlı, Serdar Deniz,Turgut Tunçalp, Mehmet Çevik, Cavit Çetin Güner, Hande Subaşı ve Osman Soykut gibi isimler rol aldı.

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