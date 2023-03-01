KURULUŞ OSMAN 119. BÖLÜM ÖZETİ
Osman Bey, ordunun başına geçiyor
Nayman'ın gelişiyle uçlar yangın yerine dönmüştür. Nayman vergi istemektedir. Vergi verilmesine karşı olan Osman Bey ne yapacaktır?
Nayman'a karşı bir ordu kurulmasını söyleyen Osman Bey, kurulacak orduya kendisi kumandanlık edecektir. İsmihan Sultan ve Beyler buna sıcak bakmazlar. Aralarındaki gerilim nasıl sonuçlanacaktır?
Osman Bey'in büyük planı nedir?
Nayman, Kayı Obası'na gelir. Osman Bey'le yüzleşen Nayman'ın niyeti nedir? Osman Bey Nayman'a karşı olan kararlı tavrını sürdürecektir. Fakat aklında herkesi şaşırtacak bir yol vardır. Osman Bey'in Nayman'a karşı planı ne olacaktır?