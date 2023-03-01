Frigg, Bala Hatunların elinde!

Frigg, Bala Hatun'ların eline geçmiştir. Frigg'in yakalanması İsmihan Sultan'ı da Bengi Hatun'u da çok endişelendirir. Frigg asla konuşmamalıdır. Frigg bildiklerini söylerse Kayı'larla iplerin tamamen kopacağını bilirler. Frigg'in konuşmaması için Bengi Hatun ve İsmihan Sultan ne yapacaktır?

Bala ve Malhun Hatunlar, Yenişehir'i nasıl ele geçirecekler?

Osman Bey bir yandan Nayman'a karşı oyununu sürdürürken öte yandan da Yenişehir'i yeniden Kayı yurdu haline getirmeyi düşünür. Bunun için Malhun Hatun ve Bala Hatun'u vazifelendirir. Hatunlar, Yenişehir'i nasıl ele geçireceklerdir?